В Иране растет количество погибших из-за протестов: правозащитники назвали количество жертв

В результате массовых протестов в Иране погибли более 500 человек. Протесты продолжаются уже вторую неделю и стали самыми масштабными с 2022 года. Напряжение вокруг событий в Иране усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал вмешательством в случае применения силы против демонстрантов.

Видео дня

Как сообщает Reuters, о количестве погибших в воскресенье сообщила правозащитная организация HRANA, которая ведет подсчет жертв на основе данных изнутри страны и из-за рубежа. По данным правозащитной группы, базирующейся в США, подтверждена гибель 490 протестующих и 48 представителей сил безопасности. Организация также заявила о более 10600 задержанных в разных регионах Ирана за время беспорядков.

В свою очередь, иранские власти заявили о готовности нанести удары по американским военным объектам в регионе.

Обострение ситуации

Протесты начались 28 декабря из-за стремительного роста цен, но впоследствии переросли в выступления против духовного руководства страны, которое находится у власти с 1979 года. Власти Ирана обвинили США и Израиль в разжигании беспорядков и призвали граждан выйти на общенациональный митинг для осуждения, как заявлено, террористических действий.

Информационные потоки из страны существенно ограничены. С четверга в Иране действует масштабное отключение интернета, что затрудняет проверку данных. Агентство Reuters отмечает, что не может независимо подтвердить количество погибших, а официальные цифры от иранских властей до сих пор не обнародованы.

В то же время в соцсетях появляются видео из разных городов. Кадры из Тегерана показывают многотысячные ночные марши с аплодисментами и скандированием. На другом видео из города Мешхед видны пожары на улицах, дым и баррикады, а также слышны звуки взрывов. Reuters подтвердил геолокацию этих материалов.

Международная реакция

Иранский парламент предупредил США о возможных последствиях в случае военного вмешательства. Спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что любая атака на Иран сделает законными целями Израиль, а также все американские базы и корабли в регионе. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен допустить, по его словам, просчета.

В США тем временем готовятся к обсуждению дальнейших шагов. Американский чиновник сообщил Reuters, что президент Дональд Трамп должен встретиться с советниками для рассмотрения вариантов действий в отношении Ирана. По данным The Wall Street Journal, среди возможных сценариев назывались военные удары, кибератаки, расширение санкций и поддержка оппозиционных ресурсов в интернете.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил шок из-за сообщений о насилии со стороны иранских властей. Он призвал к максимальной сдержанности и подчеркнул необходимость уважения к свободе слова, ассоциаций и мирных собраний. Его заявление прозвучало на фоне роста количества жертв и задержаний.

Позиция властей

Иранские государственные власти настаивают, что действуют против, как заявляется, организованных групп насилия. Государственное телевидение показало десятки мешков с телами в морге Тегерана, утверждая, что погибшие стали жертвами действий вооруженных террористов. Также в эфире демонстрировали родственников, которые собрались возле судебно-медицинского центра Кахризак для опознания тел.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что за дестабилизацией ситуации стоят Израиль и США. В телевизионном интервью он призвал семьи не позволять детям присоединяться к, по его словам, мятежникам и террористам, которых обвинил в поджогах мечетей, атаках на банки и общественное имущество. В то же время он отметил, что правительство готово слушать население и работать над решением экономических проблем.

В воскресенье иранские власти объявили три дня национального траура. По сообщениям государственных СМИ, траур посвятили погибшим, которых назвали мучениками сопротивления против США и сионистского режима.

Региональное напряжение

Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Трое израильских источников, присутствующих на совещаниях по безопасности, сообщили, что страна готовится к возможным последствиям американского вмешательства в Иран. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время заседания кабинета заявил, что правительство внимательно следит за развитием событий.

Ранее Израиль и Иран уже вступали в прямое вооруженное противостояние. В июне 2025 года стороны вели 12-дневную войну, к которой на короткое время присоединились США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Тегеран в ответ обстрелял Израиль и американскую авиабазу в Катаре.

Протесты происходят на фоне ослабленных позиций Ирана в регионе. Страна до сих пор приходит в себя после прошлогодней войны, а ее союзники, в частности ливанская Хезболла, понесли существенные потери после событий 7 октября 2023 года. На этом фоне внутренние беспорядки стали для власти серьезным вызовом.

Государственные СМИ показали похоронные процессии в западных городах, в частности в Гачсаране и Ясуджи, где прощались с погибшими сотрудниками сил безопасности. По данным телевидения, 30 представителей силовых структур должны были быть похоронены в Исфагане, еще шесть, как заявляется, погибли в Керманшахе.

Власти продолжают жесткие меры. Протесты сопровождаются массовыми арестами, блокировкой интернета и усилением присутствия силовиков в крупных городах. По оценкам правозащитников, именно эти действия значительно затрудняют доступ к независимой информации из страны.

Заявления из-за рубежа

Президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал заявление в социальных сетях, в котором написал, что Иран, по его словам, смотрит в сторону свободы, возможно, как никогда раньше. Он также добавил, что США готовы помочь. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию даже среди американских политиков.

Некоторые законодатели в Вашингтоне поставили под сомнение целесообразность военного вмешательства. Сенатор-республиканец Рэнд Пол и сенатор-демократ Марк Уорнер предостерегли, что атака на Иран может не ослабить власть, а наоборот сплотить население вокруг внешнего врага.

Бывший дипломат США и эксперт по Ирану Алан Айр считает, что нынешние протесты вряд ли приведут к падению режима. По его словам, скорее всего, власти в конце концов подавят выступления, но выйдут из этого кризиса значительно слабее. Он также отметил, что иранская элита пока выглядит сплоченной, а организованной оппозиции внутри страны не видно.

Оппозиционные голоса

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, который живет в изгнании, призвал протестующих не покидать улицы. В своем заявлении он написал, что президент США обратил внимание на, как он выразился, невероятную храбрость иранцев. Эти слова активно распространялись в оппозиционных кругах за пределами страны.

Иран также вызвал британского посла в министерство иностранных дел. Причиной стали комментарии главы МИД Великобритании, которые в Тегеране назвали вмешательством, а также инцидент в Лондоне, где протестующий снял иранский флаг со здания посольства и заменил его на символ, который использовался до революции 1979 года. Британская сторона официального ответа сразу не предоставила.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь, отметили в МИД и призвали международное сообщество усилить давление на Тегеран.