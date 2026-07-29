Сутки в воздухе: Airbus A350 совершил рекордный перелет без посадок. Фото
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Новый самолет Airbus A350-1000ULR, созданный для самых длинных в мире пассажирских перелетов, успешно совершил беспосадочный испытательный полет продолжительностью более 24 часов. Он преодолел расстояние от австралийского Мельбурна до французской Тулузы протяженностью более 23 тысяч километров.
Об этом сообщили в компании Airbus. Airbus A350 пролетел на северо-восток над Тихим океаном, над США и Канадой, затем через Атлантический океан и на юг над Великобританией до Франции. В общей сложности он провел в воздухе 24 часа и 24 минуты, пишет BFMTV.
По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, этот рейс стал вторым по популярности в истории. За маршрутом самолета в режиме реального времени наблюдали более 3,5 миллиона человек.
"Этот тестовый рейс является частью проекта Sunrise авиакомпании Qantas, в рамках которого планируется запустить прямые рейсы между Австралией и Европой", – говорится в сообщении.
Перелет стал ключевым этапом двухмесячной программы испытаний специально модифицированного A350-1000ULR, который Airbus разрабатывает для австралийской авиакомпании Qantas. Впервые самолет поднялся в воздух 2 июня, тогда его испытательный полет длился 3 часа 43 минуты.
Что известно о самолете
Главная задача проекта Sunrise заключается в том, чтобы обеспечить пассажирам прямые рейсы между Австралией и Лондоном, а также Австралией и Нью-Йорком без пересадок, как это происходит сейчас.
Этот тип самолета спроектирован с задним центральным топливным баком, что увеличивает его дальность полета примерно на 1 852 километра по сравнению со стандартными моделями. В то же время он имеет всего 238 мест. По данным Qantas, это самая низкая плотность размещения пассажиров среди всех самолетов A350 в мире, что должно обеспечить пассажирам больше пространства.
Всего авиакомпания заказала 12 таких лайнеров. Первый серийный Airbus A350-1000ULR австралийский перевозчик рассчитывает получить в апреле 2027 года. Если испытания пройдут успешно, Qantas планирует запустить первые рейсы в октябре 2027 года.
Ожидается, что маршрут между Австралией и Великобританией станет самым длинным коммерческим рейсом в мире.
Как сообщал OBOZ.UA, пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines во время захода на посадку в аэропорту Чикаго попал под фейерверк. Инцидент произошел вечером 4 июля во время празднования Дня независимости США. На борту находились 52 пассажира и шесть членов экипажа. Несмотря на удар, самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.
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