В США пассажирский самолет попал под обстрел фейерверками в День независимости: чем всё закончилось

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines во время захода на посадку в аэропорту Чикаго попал под фейерверк. Инцидент произошел вечером 4 июля во время празднования Дня независимости США. На борту находились 52 пассажира и шесть членов экипажа. Несмотря на удар, самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

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Об инциденте сообщила авиакомпания Delta Air Lines, а также BBC со ссылкой на представителей перевозчика и правоохранительных органов. В компании отметили:"Рейс благополучно приземлился и прибыл к выходу на посадку".

Случай также передан на рассмотрение авиационных органов.

Опасное сближение

Самолет выполнял рейс 1076 из Атланты в международный аэропорт Мидуэй в Чикаго. По словам представителя Delta, воздушное судно "вероятно, соприкоснулось с фейерверком" во время снижения перед посадкой.

Запись переговоров с диспетчерами свидетельствует, что пилот сразу сообщил об ударе. "В наш самолет только что попал фейерверк", — сказал он диспетчеру. По его словам, это произошло примерно на высоте 61 метр.

Пилот также предположил, что под самолетом мог взорваться фейерверк крупного калибра.

"Мы надеемся, что это был всего лишь заряд, взорвавшийся под нами, но мы точно почувствовали сильный удар", — сказал он во время радиосвязи.

Подробности полёта

Перед самим инцидентом диспетчеры предупредили экипаж об опасности. Они сообщили, что вблизи конца взлетно-посадочной полосы жители запускают фейерверки возле своих домов.

"Delta 1076, будьте осторожны. Вблизи конца захода на посадку находится несколько домов, откуда запускают фейерверки", – сказал диспетчер. Он также добавил, что подобных сообщений уже было несколько, а городские власти проинформированы о ситуации. По его словам, информацию должны были передать полиции Чикаго, однако он не знал, какие меры будут приняты.

В полиции Чикаго сообщили BBC, что самолет "получил удар неизвестным предметом". Правоохранители уточнили, что инцидент привел лишь к незначительному повреждению лакокрасочного покрытия.

В Delta Air Lines после посадки провели осмотр Airbus A319. В компании заявили, что никаких конструктивных повреждений самолета не обнаружили, поэтому инцидент обошёлся без последствий для пассажиров и экипажа.

Празднование годовщины

Инцидент произошел на фоне масштабных празднований 250-летия независимости США. Миллионы американцев традиционно запускали фейерверки, а самые грандиозные шоу организовали местные власти и государственные учреждения.

В Вашингтоне Национальная парковая служба провела 40-минутное фейерверк-шоу на Национальной аллее. Из-за праздничных мероприятий и запланированных пролетов военной авиации работу аэропорта имени Рональда Рейгана временно приостановили.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, инцидент в Чикаго произошел около 20:30 по местному времени. Самолет вылетел из Атланты в 19:51 и благополучно приземлился в Чикаго в 20:33.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к США со знаковым заявлением. Он поздравил Америку с знаковым праздником и подчеркнул, что Украина сейчас так же борется за свою независимость и свободу, как когда-то это делали Штаты.

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