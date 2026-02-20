Суды еще продолжаются: правозащитники бьют тревогу из-за десятков смертных приговоров участникам протестов в Иране

По меньшей мере 26 участников общенациональных протестов в Иране приговорили к смертной казни после предварительных судебных разбирательств. В то же время сотни других, в том числе дети, сейчас фигурируют в делах, где им грозит смертный приговор.

Об этом сообщила правозащитная организация Iran Human Rights NGO. Ее директор Махмуд Амири-Могаддам заявил, что опасность массовых казней является реальной и неизбежной. По его словам, приговоры основываются на признаниях, полученных под пытками, а сами процессы не соответствуют стандартам справедливого суда.

Массовые казни возможны

16 февраля глава судебной власти Ирана повторил приказ "преследовать и наказывать главных виновников беспорядков и террористических актов" и действовать "решительно и без снисхождения". Уже на следующий день представитель судебной системы заявил на пресс-конференции, что в связи с протестами выдано 8843 обвинительных акта.

Правозащитники призвали международное сообщество, гражданское общество и публику усилить политическое давление и повысить цену таких приговоров через скоординированные кампании.

Махмуд Амири-Могаддам подчеркнул:"Опасность массовых казней задержанных протестующих является реальной и неизбежной. Эти смертные приговоры основаны на признаниях, полученных под пытками, и вынесены в процессах, которые не имеют ничего общего со справедливым судом".

Он также добавил, что власти, похоже, настроены продолжить массовые убийства протестующих, на этот раз за тюремными стенами. И призвал международное сообщество действовать срочно, чтобы остановить казни.

Кто под приговором

По данным правозащитников, по меньшей мере 26 человек уже получили смертные приговоры в предыдущих инстанциях. Государственные медиа также транслировали суды над еще четырьмя протестующими в Тегеране, которым грозит смертная казнь. Двое из них – моложе 18 лет.

4 февраля организация обнародовала имена десятков других протестующих, которые находятся под риском смертной казни, а также сообщила о публичном суде над Мохаммадом Аббаси и его дочерью. Государственные каналы продолжают показывать признания, полученные под пытками и принуждением.

В нескольких случаях процессы проводили в онлайн-формате в Революционных судах. Если дело квалифицируют как касающееся национальной безопасности, подсудимые теряют право на адвоката по собственному выбору. Поправка к статье 48 Уголовно-процессуального кодекса Ирана, принятая в 2015 году, ограничивает это право для подозреваемых в "преступлениях против внутренней или внешней безопасности" списком адвокатов, утвержденных государством.

Семь протестующих, которые проходят в рамках одного дела, содержатся в тюрьмах провинций Тегеран и Альборз. Среди них – Мохаммад Амин Биглари 19 лет, Али Фахим 23 года, Абольфазл Салехи Сиавашани, Амирхосейн Хатами, Шахин Вахедпараст Колор, Шахаб Зохди и Ясер Раджаифар.

Их задержали в Тегеране 8 января. По информации источников, Амирхосейн Хатами может быть несовершеннолетним, и правозащитники проверяют эти данные. Мохаммад Амин три недели находился без связи с внешним миром, а его отец тем временем искал сына даже в моргах.

18 января государственные медиа показали принудительные признания пятерых из них. В сюжете их назвали "обманутой молодежью", которую якобы направили "американо-сионистские террористические элементы" для нападения на базу Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. В то же время источники правозащитников утверждают, что двух из подсудимых задержали в другом месте и приобщили к этому делу.

7 февраля их судила 15-я ветвь Революционного суда под председательством судьи Салавати. Уже на следующий день всех семерых приговорили к смертной казни по обвинению во "вражде к Богу".

Адвокат Хассан Агаххани, которого семья Мохаммада Амина Биглари привлекла к делу, заявил 18 февраля в интервью Emtedad: "Когда мы пришли в суд, председатель ветви отказал нам в разрешении ознакомиться с материалами дела или представить защиту".

Он также отметил, что государственный адвокат сообщил семье о якобы признании подсудимого, но деталей не предоставил. По словам юриста, достоверность признания 19-летнего парня, который вырос без родительской поддержки, вызывает серьезные сомнения. Он добавил, что даже в тексте признания говорится об экономических трудностях и финансовых затруднениях.

Сейчас дело находится на рассмотрении 9-й ветви Верховного суда. Адвокат заявил, что будет добиваться доступа к материалам и возможности подать дополнительную защиту.

Трансляции судов

Власти Исламской Республики также обнародовали телевизионные "признания" и судебные заседания по нескольким другим протестующим, которым грозит смертная казнь.

7 февраля в эфир вышел суд над Мохаммадрезой Табари в Революционном суде Тегерана. Его обвинили в участии в протестах в районе Бахарестан 8 января и ранении сотрудника сил безопасности из огнестрельного оружия.

Ему инкриминировали "вражду к Богу путем демонстрации оружия с намерением запугать общественность и силы безопасности, а также проведение операционных действий в поддержку монархических групп, связанных с проклятым сионистским режимом".

По сообщению, Мохаммадрезу задержали через три дня после инцидента, когда он сам явился к властям. Во время заседания он со слезами просил прощения, а судья делал ему замечания. Государственный адвокат просил смягчить наказание ввиду добровольной явки, но других аргументов защиты не привел.

При этом, как отмечают правозащитники, лицо на видео с камер наблюдения, которое продемонстрировали в суде, невозможно достоверно идентифицировать как обвиняемого.

Дело Эхсана Хосейнипура

18-летнего Эхсана Хосейнипура Хесарлу обвиняют в причастности к нападению на мечеть Сейед аль-Шохада в Пакдаште 8 января, что, по версии следствия, привело к гибели двух человек. Суд над ним и еще двумя подростками транслировали 14 февраля.

Ему инкриминируют "оперативные действия против внутренней безопасности из-за эффективного участия в беспорядках 8 января в округе Пакдашт; заговор и собрание с целью действий против внутренней безопасности страны после призывов во враждебных соцсетях, в том числе президента США и сионистского режима; участие в убийстве двух молодых защитников безопасности страны во время священного месяца; умышленный поджог мечети; уничтожение государственного имущества".

Адвокат по назначению не появился в кадре и не выступил с защитой. В первых двух заседаниях, которые проходили при участии камер и представителей судебной власти и государственного вещателя, Эхсан полностью отрицал обвинения. Он заявил, что предварительные признания получили под насилием вооруженных офицеров, которые, по его словам, приставили ему оружие ко рту.

Впрочем записи или отчеты с этих заседаний не обнародовали. Во время третьего заседания, которое состоялось в пятницу и было записано, Эхсан якобы признал поджог и убийство.

Адвокат Милад Панахипур сообщил в соцсетях, что когда он вместе с семьей Эхсана пришел в 26-ю ветку Революционного суда Тегерана, судья Афшари отказал ему в допуске к делу. По его словам, адвокат по назначению не контактирует с семьей.

Юрист также перечислил ряд обстоятельств: Эхсана задержали в 21:30 8 января, тогда как поджог мечети, по материалам дела, начался в 23:30. На видео нападения на двери мечети, которое транслировали по телевидению, его не видно. Данные геолокации телефона, полученные по судебному решению, по словам семьи, свидетельствуют, что он не находился возле мечети в указанное время.

По утверждению адвоката, в деле нет свидетелей, изображений или других доказательств присутствия Эхсана на месте происшествия, а обвинение базируется только на признании.

Дело Матина Мохаммади

17-летнего Матина Мохаммади также обвиняют в причастности к событиям 8 января в Пакдаште. Его имя фигурирует в том же перечне обвинений, что и других подсудимых по этому делу.

В телевизионном сюжете именно Матин выступил в суде. По данным правозащитников, его заставили идентифицировать себя на записях с камер наблюдения. Иначе, как утверждается, установить личность на видео было бы невозможно.

Адвокат по назначению во время трансляции не был показан и не произнес позицию защиты. Других деталей относительно его процессуальной позиции в открытых материалах не приведено.

Дело Эрфана Амири

17-летнего Эрфана Амири судят в рамках того же дела о нападении на мечеть Сейед аль-Шохада. Ему также инкриминируют участие в беспорядках, заговор против внутренней безопасности и причастность к поджогу и гибели двух человек.

Судебный процесс транслировали 14 февраля вместе с заседаниями по другим обвиняемым. Данные об отдельных доказательствах в отношении Эрфана в обнародованных материалах не приведены.

По словам адвоката, темпы рассмотрения дела, тяжесть обвинений, телевизионное освещение, а также юный возраст подсудимых и уязвимое состояние их семей свидетельствуют о намерении системы вынести смертный приговор и даже исполнить его до Навруза.

