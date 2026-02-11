США рассматривали возможность захвата танкеров, занимающихся транспортировкой иранской нефти – WSJ

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата большего количества танкеров "теневого флота", перевозящих подсанкционную иранскую нефть в Китай и другие страны. Пока от такого шага в Вашингтоне решили воздержаться, чтобы не спровоцировать возможное подорожаниенефти.

В частности, в Белом доме опасались, что активизация действий США в отношении "теневого флота" приведет к атакам Ирана на нефтяные танкеры американских союзников или к минированию иранцами Ормузского пролива, через который проходит до четверти мировых поставок нефти. Подробности сообщает издание The Wall Street Journal.

Что известно

Источники WSJ утверждают, что в администрации Трампа после захвата нескольких судов, перевозивших иранскую нефть, обсуждали возможное расширение таких действий в отношении "теневого флота" Тегерана. Несколько танкеров с иранской нефтью ранее американские военные захватили в рамках противодействия нарушениям санкций в отношении нефти из Венесуэлы.

Однако пока от задержания новых танкеров с иранской нефтью в Вашингтоне решили отказаться – из-за осознания неизбежности ответа Тегерана на такие действия и связанного с ним роста цен на нефть.

"Шаг США по блокированию других санкционных судов от загрузки нефти в Иране приведут к сокращению основного источника доходов Тегерана, что расширит агрессивную стратегию, введенную Белым домом в декабре в Карибском бассейне. Но этот вариант, один из нескольких, которые обсуждал Белый дом, чтобы заставить Тегеран заключить соглашение об ограничении его ядерной программы, сталкивается со многими препятствиями, по словам некоторых чиновников", – говорится в публикации.

На захват танкеров с иранской нефтью Тегеран, как считают американские чиновники, может ответить захватом танкеров с нефтью для союзников США в регионе. Не исключался и вариант ответа в виде минирования иранцами Ормузского пролива – узкого выхода из Персидского залива, через который проходит до 25% мировых поставок нефти.

"Любой из этих шагов, вероятно, приведет к резкому росту цен на нефть, что рискует вызвать политическую бурю для Белого дома", – объясняет издание.

Американские чиновники рассказали WSJ, что в 2026 году Министерство финансов США ввело санкции против более 20 судов, перевозящих иранскую нефть, что делает их потенциальными "целями" для захвата. И если бы США действительно высадились на одно из подсанкционных судов, им пришлось бы перенаправить персонал и, возможно, другие корабли для сопровождения танкера в США или в какую-то другую страну, которая изъявила бы желание хранить иранскую сырую нефть.

Дискуссии о возможном захвате американцами танкеров с иранской нефтью разворачивались на фоне переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. На этих переговорах Иран отказался выполнять ключевое требование США – прекратить обогащение урана. Не готовы иранские переговорщики также обсуждать с американцами свою ракетную программу или финансирование так называемых "ополченцев" в разных странах региона.

Журналисты попытались получить официальный комментарий Белого дома о возможности десантирования военных на связанные с Ираном танкеры. Представитель администрации Трампа на это ответил, что действующий президент США отдает предпочтение дипломатии, но у него есть несколько вариантов действий на случай, если переговоры провалятся.

И, по мнению авторов материала, удар по "теневому флоту" был бы для иранского режима куда более болезненным, чем ракетные удары по Ирану. Бомбардировка, считают они, может нанести вред режиму, но вряд ли уничтожит его. А вот атаки на нефтяные танкеры способны еще больше ослабить режим, усилив его экономическую изоляцию.

Как пишет WSJ, сеть танкеров теневого флота задействована в скрытой транспортировке нефти из Ирана, России и других стран, на которые распространяются санкции. По данным некоторых аналитиков судоходства, в сети насчитывается около 1000 таких судов.

Если суда имеют фальшивый флаг или флаг страны, которая от них отказывается, танкеры могут подпадать под юрисдикцию США, находясь в международных водах.

Министерство финансов США на прошлой неделе заявило, что накладывает санкции на еще 14 судов, зарегистрированных в таких странах, как Барбадос, Камерун и Панама, за транспортировку иранской нефти в нарушение санкций, а также на судоходные компании в нескольких странах, которые, по данным Минфина, управляли этими судами.

По данным сервиса по отслеживанию судов Lloyds List Intelligence, не все суда находятся в водах вблизи Ирана.

WSJ пишет, что санкции направлены на то, чтобы остановить поток доходов к режиму и заложить правовую основу для потенциальных арестов. США ввели аналогичные санкции против судов, связанных с Ираном, в январе.

"Авианосец USS Abraham Lincoln, который плывет у побережья Омана вблизи Персидского залива, может служить базой для операций по высадке на борт. Пять эсминцев с управляемыми ракетами в регионе также могут быть использованы для блокирования или воздействия на движение нефтяных танкеров. США также имеют присутствие Береговой охраны в Бахрейне, напротив Ирана в Персидском заливе. Береговая охрана, которая подчиняется Министерству внутренней безопасности, имеет правоохранительные полномочия для обеспечения соблюдения санкций США против торговли иранской нефтью и, вероятно, будет привлечена к любым действиям в отношении этих танкеров, говорят юридические аналитики", – говорится в материале.

Ранее Иран уже захватывал или атаковал коммерческие суда во время эскалации противостояния с США. В частности, во время "танкерной войны" в 1980-х иранские силы атаковали сотни кораблей.

"Закрытие пролива Ираном, вероятно, повлечет военный ответ США, хотя, по словам аналитиков, восстановление водного пути, если Иран его заминирует, может занять некоторое время. "Блокирование пролива не в интересах никого, включая Иран. Но если они почувствуют, что их загнали в угол, они это сделают. И у них есть логистика для этого", – сказал Бадер Аль-Саиф, ученый Кувейтского университета. По его словам, остальные страны Персидского залива столкнутся с серьезными проблемами экспорта нефти", – указано в статье.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп сделал Ирану очередное предупреждение. Президент США озвучил Тегерану выбор между заключением соглашения со Штатами по иранской ядерной программе – и "очень жесткими мерами", к которым, по его словам, вынужден будет прибегнуть Вашингтон.

