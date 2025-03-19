Суд в США признал закрытие USAID 'вероятно неконституционным': что это значит

Во вторник, 18 марта, в США федеральный судья признал, что Илон Маск и его Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE), вероятно, нарушили Конституцию. Речь идет о случае, когда они в одностороннем порядке закрыли Агентство США по международному развитию (USAID).

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Об этом сообщает CBS News. Окружной судья Теодор Чуанг вынес решение в пользу группы из более чем двух десятков нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков USAID.

Люди, имена которых не раскрываются, оспорили попытки закрыть USAID, организованные DOGE и Маском. Судья частично удовлетворил их просьбу о предварительном судебном запрете и отметил в 68-страничном решении, что DOGE и Маск, вероятно, нарушили статью Конституции США о назначении и распределении власти.

Чуанг обязал Маска и сотрудников рабочей группы восстановить доступ к электронной почте, платежным и другим электронным системам для всех нынешних сотрудников USAID и подрядчиков, предоставляющих персональные услуги. Судья также запретил DOGE и Маску совершать какие-либо действия, связанные с закрытием USAID, в частности отправлять сотрудников в административный отпуск, увольнять работников USAID, закрывать здания, бюро или офисы, а также удалять содержимое веб-сайтов или архивов.

По решению судьи, DOGE и Маску запрещено совершать какие-либо другие действия, связанные с USAID, без "прямого разрешения" должностного лица агентства, обладающего законными полномочиями на совершение таких действий.

Это первый случай, когда судья постановил, что Маск, вероятно, имеет достаточно независимых полномочий, чтобы потребовать утверждения его кандидатуры Сенатом в соответствии со статьей Конституции о назначении.

Чуанг также отбросил аргумент администрации Трампа о том, что Маск не является руководителем DOGE, а только старшим советником президента, не имеющим независимых полномочий.

Ранее Верховный суд США отклонил запрос президента США Дональда Трампа о замораживании 2 млрд долларов для Агентства США по международному развитию. Теперь власти страны обязаны выплатить эти деньги иностранным гуманитарным организациям за проделанную работу.

Как сообщал OBOZ.UA, США официально закрывают 83% программ USAID, заявил госсекретарь Марко Рубио. Причиной указывается расход десятков миллиардов долларов на цели, которые якобы либо вредили, либо не приносили Штатам пользы.

Сотрудникам Агентства США по международному развитию приказали уничтожить секретные документы и личные дела. Такой запрос поступил от и. о. секретаря USAID Эрики Карр.

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