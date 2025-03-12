Работникам USAID приказали сжечь личные дела и секретные документы: всплыли подробности

Сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID) приказали уничтожить секретные документы и личные дела. Такой запрос поступил от и.о. секретаря USAID Эрики Карр.

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В электронном письме она поблагодарила сотрудников "за очистку секретных сейфов и личных документов" и попросила их встретиться для проведения "мероприятия по утилизации". Об этом сообщает BBC.

Согласно просьбе и.о. секретаря USAID, сотрудникам агентства необходимо "уничтожить как можно больше документов, а мусорные пакеты оставить на тот случай, когда уничтожитель освободится или ему понадобится перерыв". Обычно документы, помещенные в мусорные пакеты для утилизации, запечатываются, а затем вывозятся в безопасное место для сжигания.

Кроме того, в электронном письме содержалась просьба к сотрудникам не переполнять мусорные пакеты и маркировать их словами "Секретно" и "USAID (B/IO)" (что означает бюро или независимый офис) с помощью перманентных маркеров.

Государственный департамент США не сразу ответил на запрос о комментарии. Пока не ясно, сохранило ли агентство копии документов, помеченных для уничтожения. При этом известно, что американская ассоциация дипломатической службы (AFSA), профсоюз, представляющий интересы сотрудников USAID, знал, что сотрудников попросили уничтожить документы.

Профсоюз заявил, что он "встревожен" этими сообщениями, и предупредил, что подобные документы "могут иметь отношение к судебному разбирательству по поводу увольнения сотрудников USAID и прекращения грантов".

Американская ассоциация дипломатической службы заявила, что федеральный закон требует сохранения правительственных записей, поскольку они "имеют решающее значение для прозрачности, подотчетности и целостности юридического процесса". Профсоюз предупредил, что "незаконное уничтожение федеральных записей может повлечь за собой серьезные правовые последствия для любого, кто будет действовать в нарушение закона".

Напомним, решение администрации Трампа прекратить финансирование USAID оставило без средств программы по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом. Окончательность решения подтвердили в Государственном департаменте, разослав письма с соответствующим предупреждением тысячам гуманитарных организаций, получавших гранты от Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Верховный суд США отклонил запрос Трампа о заморозке 2 млрд долларов для USAID. Теперь власти страны обязаны выплатить эти деньги иностранным гуманитарным организациям за уже выполненную работу.

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