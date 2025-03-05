Верховный суд США "приказал" Трампу разморозить 2 млрд долларов для USAID – Bloomberg

Верховный суд США отклонил запрос президента США Дональда Трампа о заморозке 2 млрд долларов для Агентства США по международному развитию (USAID). Теперь власти страны обязаны выплатить эти деньги иностранным гуманитарным организациям за уже выполненную работу.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

Ранее суды низшей инстанции приняли аналогичное решение, однако Трамп просил его отменить.

Большинство судей поручили федеральному судье пересмотреть график выплат, поскольку первоначальный срок уже истек.

"Верховный суд США нанес удар по замораживанию иностранной помощи президентом Дональдом Трампом. ... Гуманитарные организации утверждают, что им срочно нужны деньги, поскольку замораживание финансирования срывает сотни проектов, вынуждает партнерские организации USAID увольнять или сокращать тысячи американских работников и подвергает людей, зависящих от помощи, риску болезней и смерти", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение Верховного суда свидетельствует о его готовности противостоять Трампу. В частности, ограничивать его стремление "радикально перестроить правительство и сократить расходы, даже в тех сферах, где Конгресс уже выделил финансирование".

"Решение также свидетельствует о том, что суд в некоторых случаях готов поддерживать решения судей низшей инстанции. В случае если они приходят к выводу, что администрация может нарушать закон", – отметили аналитики.

В то же время, напомнили они, это решение стало первым значительным шагом Верховного суда в отношении политики Трампа с момента его инаугурации 20 января. В общей сложности же против его решений уже подано более 100 исков.

Сразу после инаугурации Дональд Трамп заморозил финансирование USAID на 90 дней для проведения аудита. Соответственно, были остановлены выплаты по всем программам агентства, кроме "критических гуманитарных миссий". На этом фоне около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили. Официально сообщалось, что учреждение поглощено Государственным департаментом – его возглавил лично госсекретарь Марко Рубио.

В то же время миллиардер и соратник Трампа, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск даже сообщил о закрытии USAID. Так, 3 февраля Маск заявил, что американская администрация находится "в процессе закрытия USAID", и отметил, что Трамп "полностью поддерживает" закрытие USAID.

Среди замороженных проектов в Украине – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения. В частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID.

Как сообщал OBOZ.UA, решение администрации Трампа прекратить финансирование USAID оставило без средств программы по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом. Окончательность решения подтвердили в Государственном департаменте, разослав письма с соответствующим предупреждением тысячам гуманитарных организаций, получавших гранты от Белого дома.

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