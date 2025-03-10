США официально закрывают 83% программ USAID: госсекретарь Рубио назвал их бесполезными и вредными

США официально закрывают 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID). Причиной указывается трата десятков миллиардов долларов на цели, которые якобы либо вредили, либо не приносили Штатам пользы.

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Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил: всего закрывают 5 200 программ.

"После 6-недельного анализа обзора мы официально отменяем 83% программ USAID. На 5 200 аннулированных контрактов потратили десятки миллиардов долларов – на цели, не служившие (а в некоторых случаях даже вредившие) ключевым национальным интересам Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: оставшиеся около 1 000 программ намерені передать под управления Госдепа. Как уверяет Рубио, там ими будут управлять "более эффективно".

Сразу после инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил финансирование USAID на 90 дней для проведения аудита. Соответственно, были остановлены выплаты по всем программам агентства, кроме "критических гуманитарных миссий". На этом фоне около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили. Официально сообщалось, что учреждение поглощено Государственным департаментом – его возглавил лично госсекретарь Марко Рубио.

В то же время миллиардер и соратник Трампа, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск даже сообщил о закрытии USAID. Так, 3 февраля Маск заявил, что американская администрация находится "в процессе закрытия USAID", и отметил, что Трамп "полностью поддерживает" закрытие USAID.

Среди замороженных проектов в Украине – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения. В частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID.

Кроме того, решение администрации Трампа прекратить финансирование USAID оставило без средств программы по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом. Окончательность решения подтвердили в Государственном департаменте, разослав письма с соответствующим предупреждением тысячам гуманитарных организаций, получавших гранты от Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Верховный суд США отклонил запрос Трампа о заморозке 2 млрд долларов для USAID. Теперь власти страны обязаны выплатить эти деньги иностранным гуманитарным организациям за уже выполненную работу.

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