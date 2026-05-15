Страну поглотили тьма, нехватка еды и антисанитария: на Кубе массовые протесты из-за энергетического коллапса

Куба оказалась в остром энергетическом кризисе после того, как правительство признало полное отсутствие у государства запасов дизельного топлива и мазута, которыми питаются все электростанции республики. На фоне дефицита топлива по всей стране усилились отключения света, а в столице Гаване вспыхнули так называемые "кастрюльные протесты".

В частности, люди выходят на улицы, бьют по кастрюлям и перекрывают дороги. Протестующие жгут баррикады на дорогах, а полиция пытается унять толпу. Уже есть сообщения о первых столкновениях протестующих с правоохранителями.

Что происходит в республике

Экономическая и социальная отрасли Кубы фактически остановлены. Производства стоят, из-за блэкаутов больницы отменяют плановые операции, магазины массово не работают и в целом "распределение продуктов нарушено", а из городов не вывозится мусор, из-за чего растет риск эпидемий.

Отключения света на острове уже стали нормой, и энергетики о них уже даже не сообщают. Сообщается лишь о включении – всего на несколько часов в сутки.

Что говорят власти

По словам чиновников, страна не имеет никаких резервов, а энергетический кризис уже вызывает масштабные отключения электроэнергии. В большинстве регионов света нет 20–22 часов в сутки.

Министр энергетики Висенте де ла О'Леви не скрывает катастрофическое состояние отрасли. Он констатировал полное исчерпание ресурсов.

"У нас абсолютно нет нефти и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет резервов", – говорит он.

Ситуацию усугубляет изношенная инфраструктура электростанций, которые часто выходят из строя.

Почему возник кризис

Власти объясняют кризис как последствиями многолетнего дефицита поставок нефти, так и санкционной политикой США и "внезапным сокращением" импорта энергоносителей из Венесуэлы, которая остается главным поставщиком топлива на Кубу.

Частичные поставки из других стран, в частности из России, не смогли стабилизировать ситуацию.

Президент Мигель Диас-Канель назвал ситуацию "чрезвычайно напряженной" и возложил ответственность на внешнее давление со стороны США.

Позиция США

В свою очередь в Госдепе США говорят о "провале коррумпированного режима" Кубы. Американцы якобы предлагали 100 миллионов долларов помощи, но кубинское правительство от этих денег отказалось.

Как сообщал OBOZ.UA, пока что в администрации президента США отдают предпочтение дипломатии с режимом Кубы, но уже рассматривают вариант военной операции против Гаваны. Дело в том, что политически влиятельная кубинская диаспора во Флориде давит на президента Трампа, требуя "полного устранения коммунистического руководства Кубы".

"Как ранее заявлял президент Трамп, Куба – это страна-неудачница, которой ужасно управляли в течение многих лет. Ее нынешние правители еще раз потерпели серьезную неудачу из-за потери поддержки со стороны Венесуэлы", – именно так в Белом доме комментируют ситуацию с Кубой.

