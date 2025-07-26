'Чтобы уже в следующем году войны не было': Зеленский – об успехах ВСУ, новых ударах врага и санкциях против России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ, новых ударах врага и санкциях против России. Он призвал надавить на Россию так, чтобы уже в следующем году войны не было.

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Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 26 июля. По его словам, Россия должна осознать, что перетерпеть у них не получится, а "санкции должны действительно забрать российский потенциал".

Президент о работе дипломатии, правительства и спецслужб

Президент подчеркнул, что сегодня были важные доклады от разведывательных служб, в частности Служба внешней разведки – об эффективности санкций против России, против связанных с Россией лиц. При этом экономические потери у врага, по словам Зеленского, действительно ощутимы, но "будут еще более ощутимы".

"Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо нажать на Россию – нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", – заявил глава государства.

Кроме этого, президент имел разговор с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Также Зеленский рассказал о работе украинской дипломатии, которая на днях имеет много коммуникаций с партнерами. Он поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову активнее привлечь внешнее финансирование на дроны, а чиновникам и министру обороны Украины Денису Шмыгалю – активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами, что нужно реализовать на 100%.

"Есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков. Дополнительные средства – 300 миллионов гривен – именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря на все, несмотря на все, молодцы! Очень важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились – Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", – подчеркнул президент.

О ситуации на фронте

Зеленский отметил, что сегодня уже несколько раз были доклады о ситуации на фронте и наших операциях. Он поблагодарил за дальнобойность Вооруженным силам Украины, Службе безопасности Украины, а также разведке. "Каждый видит, что украинские дроны достигают целей", – отметил он.

Президенту также докладывал генерал Александр Сырский. По словам главы государства, много внимания уделено именно к Покровскому направлению, были успешные действия украинских подразделений на Сумщине.

"Спасибо вам! Уничтожают оккупанта в пограничье. Это очень важно", – подчеркнул он.

Также украинский лидер вспомнил и о российских ударах по городам, селам и общинам. "Сумы – частности, по украинской энергетике, также Днепр, Харьков, Херсонщина, Донецкая область. Всюду, где это нужно, мгновенное реагирование спасателей ГСЧС Украины, всех служб. Спасибо всем вам за оперативность. Будем отвечать на каждый российский удар", – отметил президент.

Зеленский подписал указ о Шевченковской премии

В субботу, 26 июля, президент также подписал указ о Шевченковской премии, к которой добавили номинации об украинской фотографии, по кураторскому делу и современному дизайну, а также расширили привычные форматы.

"Это шаг на расширение премии. Много было обсуждений с экспертами, с культурным сообществом. Комитет премии очень хорошо поработал. Поэтому уже в следующем году Шевченковской премией можно будет отметить также, кроме привычных номинаций, украинскую фотографию. И сейчас, в условиях войны, это очень ценно, чтобы все эмоции, чтобы все силы людей свидетельствовать", – отметил он.

По словам Зеленского, также были добавлены и другие номинации, среди которых – номинация по кураторскому делу и современный дизайн.

"И много действительно сильного нашего украинского графического дизайна, шрифтов – все это заслуживает особого внимания. Расширили и привычные нам уже литературную и музыкальную номинации Шевченковской премии. Мы будем также искать формат, как поблагодарить тех наших людей, которые берегут украинское культурное наследие. Это будет специальный формат, и за время до Дня Независимости Украины вместе с культурным сообществом, вместе со всеми специалистами мы найдем необходимые решения", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский присвоил командиру бригады "Ярость" Максиму Казбану, который погиб в ДТП, звание Героя Украины посмертно. Соответствующий указ №551/2025 глава государства подписал в пятницу 25 июля.

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