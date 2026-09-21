Сто кораблей, десятки самолетов: в Турции начались масштабные военные учения

В Турции начались масштабные военно-морские учения "Морской волк-I/2026". В них принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, 100 кораблей и 50 самолетов.

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Учения продлятся до 25 сентября в трех морях. Подробности обнародовало министерство национальной обороны Турции.

Что известно

"Пришло время для морского волка на Голубой Родине!" – говорится в сообщении.

По информации турецкого оборонного ведомства, в учебных маневрах задействованы:

– около 14 тысяч военнослужащих;

– сотня кораблей;

– 50 самолетов.

Операции будут проходить с 20 по 25 сентября в Черном, Эгейском и Восточном Средиземном морях. Они охватят сразу несколько морских районов и предусматривают участие значительных сил турецких ВМС.

"Мы сильны, решительны и всегда готовы к работе в каждом уголке нашей Голубой Родины!" – отмечается в сообщении.

Напомним, 15 сентября Беларусь провела командно-штабные учения с войсками Западного оперативного командования. Они длились до 18 сентября и проходили вблизи границ с Польшей и Литвой. В рамках учений белорусские военные отрабатывали управление группировкой войск при прикрытии государственной границы.

Как писал OBOZ.UA, 5 августа Тайвань начал крупнейшие в этом году военные учения Han Kuang. Военнослужащие и гражданские лица отрабатывали действия на случай потенциального вторжения Китая. Учения длились девять дней.

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