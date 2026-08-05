Тайвань начал масштабные военные учения из-за угрозы со стороны Китая: что известно

В среду, 5 августа, Тайвань приступил к проведению крупнейших в этом году военных учений Han Kuang. Военнослужащие и гражданские лица будут отрабатывать действия на случай возможного вторжения Китая.

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Об этом сообщает France24 со ссылкой на агентство France-Presse. Учения продлятся девять дней, с 5 по 14 августа.

Что известно

В ходе учений моделируются боевые сценарии, чтобы военнослужащие и резервисты могли отработать действия в ответ на нападение на остров. Они будут включать временное снижение скорости мобильного интернета, а также тренировки по реагированию на воздушную тревогу.

"Поскольку авторитаризм Коммунистической партии Китая продолжает распространяться, "красный террор" также охватывает все уголки мира", – заявил президент Лай Цинде на форуме по вопросам безопасности накануне учений.

Одной из ключевых особенностей нынешних учений является децентрализация системы командования и управления, чтобы командиры и офицеры непосредственно на поле боя могли самостоятельно принимать оперативные решения, не дожидаясь приказов.

Параллельно будут проходить учения по повышению устойчивости городов в рамках правительственных мер по подготовке всего острова к возможной войне или стихийному бедствию. Во время учений по воздушной тревоге в центральных и северных районах страны скорость мобильного интернета будет снижена на 30 минут, поскольку правительство стремится ознакомить население с возможными перебоями в связи.

В чем причина

Китай считает Тайвань частью своей территории и угрожал применить силу, чтобы установить контроль над островом с населением 23 миллиона человек. По данным AFP, в последние годы Пекин значительно усилил военное давление на Тайвань, почти ежедневно направляя в район острова боевые корабли, а также проводя масштабные военные учения. Береговая охрана Китая также активизировала свои учения вокруг Тайваня и его отдаленных островов.

Тайвань, в свою очередь, увеличил расходы на оборону и приобрел более компактное и мобильное вооружение, в частности беспилотники, чтобы его армия могла вести асимметричную войну против Китая.

Под сильным давлением США в вопросе увеличения расходов на безопасность правительство пообещало довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2030 году. Однако правительство находится в конфликте с оппозицией, контролирующей парламент, по поводу объемов финансирования укрепления обороноспособности острова.

В мае партия Гоминьдан и Тайваньская народная партия утвердили специальный оборонный бюджет в размере 25 миллиардов долларов США, исключив около 15 млрд долл., которые правительство планировало направить на закупку БПЛА.

Напомним, ранее тайваньская программа по созданию дистанционно управляемой системы противодействия беспилотникам столкнулась с задержками в реализации и техническими ограничениями. Комплекс пока не готов эффективно противодействовать всему спектру современных угроз, которые активно развивает Китай.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июне Тайвань зафиксировал резкий рост активности китайских правительственных судов вокруг острова, что вызвало беспокойство властей и союзников. На фоне этого в Тайбэе начали готовиться к учениям, моделирующим возможную эскалацию на море.

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