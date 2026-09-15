Беларусь начала военные учения на границах с Литвой и Польшей: готовится к "стратегической операции"

Во вторник, 15 сентября, Беларусь приступила к командно-штабным учениям с участием войск Западного оперативного командования. Они продлятся до 18 сентября и будут проходить, в частности, на полигонах в Брестской и Гродненской областях, вблизи границ с Польшей и Литвой.

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Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси. Начальник Генерального штаба ВС Беларуси Павел Муравейко заявил, что в ходе учений будут отрабатываться новые подходы к управлению войсками и развертыванию пунктов управления.

Тема учений сформулирована как "Управление войсками оперативного командования в ходе стратегической операции ВС". По замыслу белорусского Минобороны, главной целью является подготовка органов управления, соединений и воинских частей к совместному выполнению задач в ходе подготовки и ведения такой операции.

В настоящее время основной акцент сделан именно на работе штабов и скорости принятия решений.

"Мы сознательно делаем акцент на подготовке штаба, потому что сегодня от принятия решений, от скорости работы должностных лиц, от способности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень многое", — подчеркнул Муравейко.

В ходе учений будут проверяться принятие решений, оперативное перемещение по местности и развертывание пунктов управления по кластерному принципу.

"Фактически все те новые элементы, которые были продемонстрированы главнокомандующему во время посещения в сентябре учений войск связи", — пояснил начальник Генштаба Беларуси.

В рамках учений белорусские военные должны отработать управление группировкой войск при прикрытии государственной границы. Также предусмотрены мероприятия по обеспечению военного положения, поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

Отдельно военные будут тренироваться противодействовать легкомоторной авиации и беспилотникам противника. Также предусмотрена отработка применения беспилотных авиационных комплексов, маскировки, обеспечения выживаемости войск и восстановления их боеспособности.

К учениям привлечены управление Западного оперативного командования с подразделениями обеспечения, охраны и обслуживания, а также по одному механизированному или танковому батальону со средствами усиления из механизированных бригад.

Практические действия будут проходить на полигонах "Гожский", "Брестский" и "Ружанский", а также на отдельных участках местности в Брестской и Гродненской областях.

В Минобороны Беларуси утверждают, что численность участников учений и количество основных систем вооружения не превышают параметров, определенных Венским документом 2011 года. При этом наступательных действий в ходе учений не предусмотрено.

"Мы не рассматриваем никаких наступательных действий, и в связи с этим различные рассуждения, обсуждения и предположения о том, что Вооружённые силы Беларуси якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны", — заявил генерал-майор.

По завершении учений белорусское военное руководство должно оценить, насколько войска Западного оперативного командования адаптированы к современным условиям ведения боевых действий и способны использовать новые подходы к организации системы управления.

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