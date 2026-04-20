В Пекине состоялся полумарафон, где соревновались люди и роботы-гуманоиды: кто победил

В Пекине состоялся полумарафон, в котором приняли участие люди и десятки человекоподобных роботов. Забег прошел в воскресенье, 19 апреля, и стал демонстрацией развития технологий в сфере робототехники.

Видео дня

Информацию о событии обнародовало агентство Reuters, которое ссылается на организаторов и участников соревнования. В материале отмечается, что роботы продемонстрировали существенный прогресс по сравнению с предыдущим годом.

Один из инженеров команды-победителя заявил: "Бег может казаться не слишком важным, но он помогает совершенствовать технологии для дальнейшего применения".

Рывок технологий

Нынешний забег заметно отличался от дебютного. Если раньше большинство роботов не смогли добраться до финиша, то теперь почти половина участников преодолела дистанцию самостоятельно, без дистанционного управления. И, честно говоря, это выглядит как резкий скачок вперед.

Количество команд также выросло – с примерно 20 до более 100. Некоторые роботы показали скорость, которая превысила результаты профессиональных бегунов. Они опередили человеческих победителей более чем на 10 минут, что, возможно, еще недавно выглядело бы как фантастика.

Зрители обратили внимание не только на скорость, но и на разнообразие моделей. Работы отличались по размерам, стилю движения и техническим решениям. Один из студентов инженерного факультета отметил, что уровень исполнения уже сейчас впечатляет, учитывая относительно короткий период развития искусственного интеллекта.

Ключевые результаты

Победителем среди роботов стала модель, разработанная китайским брендом Honor. Она преодолела дистанцию за 50 минут и 26 секунд. Это быстрее недавнего мирового рекорда в полумарафоне среди людей.

Команды этой же компании заняли все три призовых места. Все их роботы работали автономно и не нуждались во внешнем управлении во время забега.

Дистанция составляла 21 километр. Люди и роботы двигались параллельными трассами, чтобы избежать столкновений. В соревновании приняли участие около 12 тысяч человек.

Инженеры объяснили, что робот оснащен длинными ногами – примерно 90–95 сантиметров – для имитации бега человека. Также использована система жидкостного охлаждения, подобная той, что применяется в смартфонах.

Реакция зрителей

Зрители восприняли забег как наглядную демонстрацию изменений в технологиях. Некоторые, кажется, даже немного растерялись от увиденного – настолько естественно двигались отдельные роботы.

Студент Пекинского университета почты и телекоммуникаций Чу Тяньци отметил, что его поразила манера бега роботов. По его словам, учитывая короткое время развития искусственного интеллекта, такой результат выглядит очень сильным. Он также добавил, что в будущем знания в сфере ИИ станет необходимым.

Другой зритель, 11-летний школьник Го Юйкун, после просмотра соревнования заявил, что хочет связать свое будущее с робототехникой. Парень уже посещает занятия по программированию и входит в школьную команду, которая готовится к международной олимпиаде по информатике.

Ограничения и перспективы

Несмотря на зрелищность, эксперты обращают внимание на ограничения таких технологий. Роботы пока не способны полноценно заменить людей в производстве. Им не хватает гибкости, точности движений и способности работать в сложной реальной среде.

Специалисты отмечают, что навыки, которые роботы показали во время забега, не гарантируют быстрого внедрения в промышленность. Особенно там, где требуется сложная ручная работа или быстрая адаптация к изменениям. Но в то же время такие испытания помогают развивать ключевые компоненты – надежность конструкций и системы охлаждения.

В Китае развитие робототехники поддерживается на государственном уровне. Власти внедряют программы субсидий и инфраструктурные проекты для стимулирования отрасли. Страна стремится укрепить свои позиции в этой сфере и выйти в лидеры.

Отдельное внимание теме уделяют и в массовой культуре. Например, во время телевизионного гала-шоу к Празднику весны показали выступление роботов-гуманоидов, которые выполняли сложные движения с элементами боевых искусств вместе с детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!