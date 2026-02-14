США захватили Мадуро благодаря искусственному интеллекту – WSJ

Во время операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали инструменты искусственного интеллекта. Речь идет о модели ИИ Claude, разработанной компанией Anthropic.

Об этом рассказывает The Wall Street Journal, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом. Этот факт использования ИИ свидетельствует, что эта технология "приобретает популярность в Пентагоне", отмечает издание.

О чем речь

AI Claude – это семейство мощных больших языковых моделей, которое, как отмечают в Anthropic, "специализируется на безопасном и этическом искусственном интеллекте".

В семействе есть разные версии ИИ, оптимизированные под разные нужды. В целом инструменты ИИ Claude отличаются от других "сильным акцентом на безопасности и этике", способностью обрабатывать очень объемные документы и "вести естественный стиль общения".

Использование ИИ

Известно, что миссия по захвату Мадуро и его жены включала бомбардировку нескольких объектов в Каракасе в прошлом месяце. Однако правила использования любых инструментов Anthropic запрещают "содействие насилию, разработке оружия или ведению наблюдения", отмечают в WSJ.

"Мы не можем комментировать, использовался ли Claude, или любая другая модель искусственного интеллекта, для какой-то конкретной операции, секретной или иной. Любое использование Claude – будь то в частном секторе или в правительстве – должно соответствовать нашей политике использования инструментов AI, которые точно регулируют, как именно Claude может быть развернут. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить соблюдение этих требований", – цитирует издание представителя Anthropic.

В министерстве обороны США, как утверждает издание, "отказалось от комментариев".

Арест Мадуро

Операцию в Венесуэле США планировали в течение нескольких месяцев до ее реализации. В частности, американские военные провели несколько "репетиций" по проникновению в хорошо укрепленную резиденцию венесуэльского диктатора Мадуро, для этого была создана точная копия здания.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что на вооружении США есть секретное оружие, способное влиять на электронное оборудование противника а также, вероятно, на живую силу ранее рассказывал американский президент Дональд Трамп. Он признал, что оно использовалось в ночь на 3 января, во время операции в Венесуэле.

Возможно, он имел в виду как раз вышеупомянутый ИИ. Так или иначе, но сам Трамп назвал ее "дискомбобулятором".

