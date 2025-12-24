США ввели визовые санкции против экс-комиссара ЕС и борцов с дезинформацией: в чем причина

Во вторник, 23 декабря Государственный департамент США ввел визовые санкции против европейских деятелей, обвинив их в цензуре американских платформ. Ограничения предусматривают запрет на въезд в США и даже депортацию в отдельных случаях.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявления госсекретаря Марко Рубио. По его словам, визовые ограничения применены к пяти людям, которых в Вашингтоне считают организаторами кампаний по принуждению американских платформ к цензуре контента.

В чем причина санкций

Согласно заявлению Марко Рубио, пятеро фигурантов, против которых ввели санкции, "возглавляли организованные усилия по давлению на американские цифровые платформы с целью цензурирования, демонетизации и подавления точек зрения, которые им не нравятся". Политик назвал их "агентами глобального цензурного комплекса". Кроме того, в Госдепе заявили, что их действия "могут иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США".

Кого касаются ограничения

По данным агентства Reuters, наиболее известным фигурантом списка стал Тьерри Бретон, который с 2019 до 2024 года занимал должность еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и был связан с внедрением Закона о цифровых услугах ЕС (DSA). Американские чиновники называют его одним из ключевых идеологов этого регулирования. Документ обязывает крупные онлайн-платформы активнее бороться с незаконным и вредоносным контентом. В США этот закон критикуют и считают, что он создает риски для свободы слова и американских компаний.

Кроме Бретона, санкции коснулись и Имран Ахмед, генерального директора Center for Countering Digital Hate (международной некоммерческой организации с офисами в Лондоне и Вашингтоне, которая борется с онлайн-ненавистью и дезинформацией), Анны-Лены фон Годенберг и Жозефины Баллон, представительниц немецкой организации HateAid (немецкая общественная организация, борющаяся с ненавистью, особенно в интернете), а также Клэр Мелфорд, соучредительницы Global Disinformation Index (некоммерческая организация из Соединенного Королевства, цель которой - смягчить распространение дезинформации в Интернете).

Что предусматривают санкции

Как отмечают в Госдепартаменте, введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в США, а в отдельных случаях могут стать основанием для депортации из страны. В то же время в Вашингтоне заявили о готовности расширить список санкций, если, по мнению американской стороны, фигуранты не изменят свой подход.

Реакция фигурантов

Представители организаций, в отношении которых введены санкции, раскритиковали решение США.

В совместном заявлении Анна-Лена фон Годенберг и Жозефина Баллонн заявили, что такие запреты являются попыткой помешать применению европейского законодательства к американским корпорациям, работающим в Европе.

"Нас не запугает правительство, которое использует обвинения в цензуре, чтобы заставить замолчать тех, кто отстаивает права человека и свободу выражения мнений", – отметили они.

Представитель Global Disinformation Index назвал действия США "аморальными, незаконными и неамериканскими", а также "авторитарной атакой на свободу слова и вопиющим актом правительственной цензуры".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа отзывает почти 30 назначенных послов во времена Джо Байдена, стремясь изменить дипломатическую позицию Штатов за рубежом. Больше всего американских дипломатов прекращают работу в странах Африки.

