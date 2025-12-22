Администрация Трампа отзывает десятки послов, назначенных при Байдене: что происходит

Администрация президента США Дональда Трампа отзывает почти 30 назначенных послов во времена Джо Байдена, стремясь изменить дипломатическую позицию Штатов за рубежом. Больше всего американских дипломатов прекращают работу в странах Африки.

Об этом сообщает Associated Press. Вместо этого Белый дом планирует заменить дипломатов на сторонников идеологии Make America Great Again.

По данным издания, самая большая ротация дипломатов Байдена на идейных дипломатов Трампа состоится в Африке: Бурунди, Камеруне, Кабо-Верде, Габоне, Кот-д'Ивуаре, Мадагаскаре, Маврикии, Нигере, Нигерии, Руанде, Сенегале, Сомали и Уганде.

В Азии замены дипломатов состоятся на Фиджи, в Лаосе, Маршалловых Островах, Папуа-Новой Гвинее, Филиппинах и Вьетнаме. В Европе "байденовские" дипломаты покинут Армению, Македонию, Черногорию и Словакию, на Ближнем Востоке – Алжир и Египет, а также дипломатические замены состоятся в Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.

Все они заняли свои должности во времена администрации Байдена, но пережили начальную чистку в первые месяцы второго срока Трампа. Ситуация изменилась в среду, 17 декабря, когда они начали получать сообщения от чиновников в Вашингтоне о своем неизбежном уходе в январе.

"Те, кто пострадал от перестановок, не теряют своих должностей в зарубежной службе, но вернутся в Вашингтон для других задач, если захотят их выполнить", – говорят источники издания.

В Госдепартаменте поддержали изменения, назвав их"стандартным процессом в любой администрации". Там отметили, что посол является "личным представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах были люди, которые продвигают идею MAGA.

