'США все еще входят в Альянс': Рубио заверил, что Трамп посетит саммит НАТО в Турции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посетит встречу глав стран-членов НАТО, подтвердил госсекретарь Марко Рубио. Саммит лидеров Альянса состоится в Турции в начале июля.

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Хотя американские президенты почти всегда посещают саммиты НАТО, учитывая, что Вашингтон является лидером блока, в этом году возникли вопросы относительно участия Трампа, отмечает Reuters. Президент США неоднократно выражал свое возмущение в отношении НАТО из-за его "нежелания помочь Соединенным Штатам в войне в Иране".

Несмотря на свое разочарование Альянсом, Трамп все равно будет присутствовать на саммите, сказал Рубио в среду, 3 июня, во время слушаний в Конгрессе.

"Соединенные Штаты по-прежнему являются членом НАТО, и мы будем в Турции, чтобы обсудить все эти вопросы. Президент лично примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти вопросы будут освещены", – заявил он.

Что предшествовало

Рубио отметил, что главным источником раздражения Трампа является то, что некоторые члены НАТО не позволяют США использовать военные базы в этих странах в кризисные моменты.

Несколько стран НАТО действительно отказались поддерживать военную кампанию США против Ирана, запретив американским военным самолетам использовать свое воздушное пространство или отказавшись направить военно-морские силы для помощи в открытии Ормузского пролива.

Европейские лидеры отвергли прямое участие в американо-израильских военных операциях против Ирана, опасаясь быть втянутыми в непредсказуемый конфликт, цели которого они не до конца понимают и который является непопулярным среди европейцев.

Трамп неоднократно называл НАТО "бумажным тигром" и угрожал выйти из Альянса. Он утверждал, что европейские союзники Вашингтона полагались на гарантии безопасности США, в то же время оказывая недостаточную поддержку американо-израильской кампании в Иране.

"Я думаю, что следующая встреча НАТО в Турции в июле, вероятно, будет самой важной встречей в истории НАТО, потому что здесь есть некоторые вещи, которые нужно прояснить и исправить", – сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, предстоящий саммит лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, будет иметь критическое значение для Североатлантического альянса. Последние глобальные и региональные события существенно повысили значимость предстоящей встречи.

На саммите ожидаются решения по формированию архитектуры глобальной безопасности, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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