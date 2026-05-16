Эрдоган заявил, что саммит НАТО в Анкаре будет иметь критическое значение для будущего Альянса

Предстоящий саммит лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, будет иметь критическое значение для Североатлантического альянса. Последние глобальные и региональные события существенно повысили значимость будущей встречи.

На саммите ожидаются решения по формированию архитектуры глобальной безопасности. Об этом в интервью TRT Haber рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новые вызовы безопасности

По словам Эрдогана, глобальные и региональные события повысили значимость будущего саммита НАТО. Турецкий президент уверен, что в Анкаре будут приняты важные решения касательно будущего Альянса и дальнейшего формирования архитектуры глобальной безопасности.

"Сегодняшний мир – это не то старое время, когда создавалось НАТО. Мир сильно изменился: угрозы стали сложнее, риски диверсифицировались, а глобальная система подверглась эрозии. В этом новом мире позиции НАТО должны быть совершенно иными", – подчеркнул президент Турции.

Эрдоган также отметил, что для будущего организации жизненно важными факторами являются справедливое распределение обязательств, искреннее сотрудничество и общее понимание безопасности внутри НАТО. Он добавил, что Турция полностью готова вносить свой вклад в то, чтобы сделать Альянс более решительным и подготовленным к любым угрозам.

Напомним, что генсек Альянса Марк Рютте призвал союзников выделить на помощь Украине одинаковые суммы – по 0,25% от собственных ВВП. Таким образом можно будет аккумулировать не десятки миллиардов долларов помощи, как сейчас, а сотни.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже в 2029 году или даже раньше. Об этом свидетельствуют темпы перевооружения РФ. Речь идет об увеличении численности армии и политико-экономических изменениях внутри страны.

