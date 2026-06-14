США восстановили и передислоцировали в Австралию расформированную 14 лет назад эскадру подводных лодок: что происходит

США приняли решение о восстановлении одного из ключевых подразделений подводного флота, которое было расформировано более десяти лет назад. Речь идет о 3-й эскадре подводных лодок Тихоокеанского флота.

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При этом ее передислоцировали с Гавайев в Австралию, что свидетельствует об усилении военного присутствия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США.

Американский Тихоокеанский флот возобновил деятельность 3-й эскадры подводных лодок (CSS-3), которая была расформирована в феврале 2012 года. Ранее подразделение базировалось в Перл-Харборе на Гавайях, однако теперь его новая штаб-квартира будет располагаться на военно-морской базе HMAS Stirling в Западной Австралии.

Передислокация эскадры происходит в рамках стратегического трехстороннего партнерства AUKUS между США, Австралией и Великобританией. В рамках этого сотрудничества союзники усиливают координацию в сфере подводных технологий, логистики и оперативного развертывания сил в регионе.

Согласно планам, личный состав CSS-3 будет работать совместно с Королевскими военно-морскими силами Австралии. Основная задача подразделения " – " — создание единой системы технического обслуживания, логистики и оперативной поддержки для американских и британских подводных лодок, которые будут проходить ротацию через базу HMAS Stirling.

Восстановление эскадры является частью формирования инициативы SRF-West, которая считается одним из ключевых элементов сотрудничества в рамках AUKUS. Согласно планам, американские и британские атомные многоцелевые подводные лодки должны начать ротационное базирование в Австралии с 2027 года.

Решение о восстановлении подразделения стало логическим продолжением развития инфраструктуры США в регионе. Ранее в рамках подготовки к программе была создана база военно-морской поддержки NSA Stirling, которая будет обеспечивать административное и социальное сопровождение американских военных, гражданского персонала и подрядчиков.

Отдельно сообщается, что военно-морская верфь и центр промежуточного технического обслуживания Перл-Харбора (PHNSY & IMF) планируют в середине 2026 года сформировать в Западной Австралии специализированное подразделение технического обслуживания и логистики. Он будет заниматься ремонтом среднего уровня и подготовкой австралийских специалистов для работы с атомными подводными лодками.

Параллельно продолжается реализация договоренностей в рамках AUKUS, согласно которым Австралия должна получить от США как минимум три атомные подводные лодки класса Virginia. В рамках пересмотренного соглашения стороны договорились, что все эти подводные лодки будут из числа тех, что уже находились в эксплуатации ВМС США.

Как сообщал OBOZ.UA, США в прошлом месяце серьезно рассматривали возможность проведения наземной военной операции в Иране для захвата запасов высокообогащенного урана. Однако президент Дональд Трамп в итоге отказался от этого плана из-за риска масштабной эскалации и значительных потерь среди американских военных.

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