США ускоряют развертывание тысяч военных на Ближнем Востоке: что это значит

Соединенные Штаты ускоряют развертывание тысяч военнослужащих на Ближнем Востоке с целью усиления операции против Ирана. Соответствующее решение связано с подготовкой армии США к возможным новым этапам кампании.

Всего в зону конфликта планируется переброска около 8 тыс. военнослужащих, из которых 5 тыс. морских пехотинцев. Об этом сообщают NBC и Newsmax со ссылкой на осведомленные источники.

Новая фаза войны

Отмечается, что 11-й экспедиционный корпус морской пехоты (MEU) численностью более 2,2 тыс. морских пехотинцев отправится из Сан-Диего уже в ближайшие дни. Основная часть войск будет размещена на десантном корабле USS Boxer, а вместе с ним к берегам Ирана отправятся USS Portland и USS Comstock с истребителями F-35, ракетами и техникой для высадки десанта.

Флотилия пройдет через Индо-Тихоокеанский регион к Ближнему Востоку, где присоединится USS Tripoli, а позже к операции присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль USS Rushmore, готовящий почву для возможной наземной операции против Ирана.

Ранее западные медиа отмечали, что администрация Трампа рассматривает меры для безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, используя прежде всего авиацию и военно-морские силы США. В то же время безопасность пролива может потребовать и развертывания американских войск на побережье Ирана.

Напомним, президент США рассматривает потенциальную возможность захвата крупнейшего иранского нефтяного терминала на прилегающем к побережью Ирана острове Харг. Такой шаг потребует высадки на остров американской армии, что могло бы спровоцировать ответные атаки Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах-союзниках США Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп сообщил, что страны НАТО должны поддержать усилия по защите Ормузского пролива. Но если союзники Вашингтона откажутся помогать, Североатлантический Альянс ждет "очень плохое будущее", поскольку, по его мнению, все государства, которые получают выгоду от транспортировки нефти через пролив, должны присоединиться к защите.

