Украинка сняла зрелищный клип для 'лучшей группы в мире' и собрала более 12 млн просмотров за считанные часы

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла впечатляющий клип на новую песню Swim южнокорейского коллектива BTS, который имеет более 100 наград, в том числе в номинациях "Лучшая группа" и "Лучший артист". Она приложила руку к созданию первой видеоработы знаменитостей после почти четырехлетнего перерыва.

Клип появился на официальном YouTube-канале компании Hybe Labels, в состав которой входит коллектив. Зрелищная работа украинки произвела неизгладимое впечатление на аудиторию, ведь через пять часов после публикации собрала более 12 миллионов просмотров.

Главными героями клипа стали семь участников группы: Ким Намджун, Ким Сокджин, Мин Юнги, Чон Хосок, Пак Чимин, Ким Техьон и Чон Чонгук, которые управляли белым парусным кораблем. А вот женскую роль получила американская актриса Лили Рейнхарт, известная широкой аудитории благодаря участию в сериале "Ривердейл".

Съемки видеоработы на композицию Swim частично проходили в Морском музее Лиссабона. Сообщается, что во время пребывания BTS в учреждении культуры часть залов закрыли для посетителей, объясняя "техническими проблемами", связанными с погодой.

Стоит заметить, что южнокорейский коллектив стал настоящим феноменом в мировой индустрии музыки. Звезды имеют более 100 престижных наград, что делает их абсолютными рекордсменами.

Так, например, в 2020 году BTS торжествовали на одной из самых престижных премий MTV European Music Awards. Коллектив забрал победу сразу в трех номинациях: "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база". В конце того же года журнал Time назвал BTS "Лучшим артистом года".

