В правительстве показали "большой налоговый законопроект": какие изменения готовят для украинцев

Министерство финансов предлагает принять ряд налоговых решений, которые требует Международный валютный фонд (МВФ), одним законом, который уже называют "Одним большим налоговым законопроектом". Он включает в частности налог на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП) и налогообложение посылок из-за рубежа.

Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Минфина. В правительстве утверждают, что его принятие до конца марта будет способствовать привлечению 60 млрд евро международного финансирования.

НДС для ФОПов

Предлагается с 1 января 2027 года ввести регистрацию плательщиками НДС ФЛП с доходом более 4 млн грн в год. Предусматриваются определенные "смягчения":

для плательщиков НДС, работающих на едином налоге, установить отчетный период в виде календарного квартала;

символические штрафы в 2027 году – по 1 гривне за первые пять нарушений.

Штрафовать хотят в частности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных или расчетов корректировки в Едином реестре и нарушение правил начисления и уплаты налоговых обязательств. Также предлагается разрешить составлять сводные налоговые накладные (не позднее последнего дня месяца) в случаях:

поставки товаров или услуг;

получения предоплаты за них – даже если покупатель не является плательщиком НДС.

Военный сбор

Правительство хочет изменить логику действия военного сбора – взимать его не просто до завершения военного положения, а до момента, когда Верховная Рада официально объявит завершение реформы ВСУ. Ставки предлагают утвердить на таком уровне:

для плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп – 10% от одной минимальной зарплаты (по состоянию на 2026 год – это 850 грн);

(по состоянию на 2026 год – это 850 грн); для плательщиков 3 группы (ФЛП и юрлиц, кроме е-резидентов) – 1% от дохода.

"Налог на OLX"

Подход к налогообложению доходов с цифровых платформ могут пересмотреть. В частности предлагают:

снизить ставку с 18% до 5% ;

; не облагать налогом доход, если он не превышает 2000 евро в год (по курсу НБУ).

К тому же, открывать отдельный банковский счет для такой деятельности не нужно – можно будет использовать уже имеющиеся счета, открытые для собственных нужд. Налоговым агентом в этом случае выступает сам оператор платформы, который будет начислять доход и отвечать за налоги.

Налогообложение посылок

Для дистанционной продажи товаров (кроме подакцизных) предлагают ввести специальные правила, если:

их общая стоимость не превышает 150 евро;

они поступают из-за границы физическому лицу;

покупка осуществлена через электронную платформу.

Налог будет начислять и уплачивать отправитель, но ответственность за начисление и уплату НДС несет электронная платформа-нерезидент. Сумма необлагаемой посылки не должна превышать 45 евро, а предназначена она должна быть для личного или семейного пользования.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Киев уже прибыла команда Международного валютного фонда во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем. Они планируют обсудить выполнение Украиной структурных индикаторов по программе расширенного финансирования EFF.

