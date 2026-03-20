На этой неделе Украине передали уже все условия для вступления в ЕС – бенчмарки – по всем кластерам. Это событие не сильно заметили, хотя оно эпохальное.

Далее текст на языке оригинала.

Одразу скажу: бенчмарки – це не "марки, які розкидані на лавці", як можуть подумати експерти, не дотичні до процесів. Це остаточно сформульовані задачі для України, від виконання яких і залежить, коли ми скажемо: "Україна готова до членства в ЄС".

Тобто доведено з аргументами та обрахунками, наскільки гасла про європейську інтеграцію збігаються з готовністю змінюватися.

При цьому "змінюватися" по-справжньому. Йдеться не тільки і не стільки про зміни в законодавстві, йдеться про реальні практики застосування норм та правил. Ці зміни не "стаються" самі по собі: немає чарівних паличок чи заклинань, які здійснюють дивовижні перетворення.

Більшість людей, наприклад, вважає, що український безвіз "стався". Він-то "стався", але як результат семирічних вправ, які можна порівняти з добровільними та обов’язковими вправами в різних видах спорту одночасно.

Для тих, хто займався безвізом, це було схоже на десятиборство з перешкодами. Незважаючи на хорошу ціль (безвіз потрібен всім) – змінювати свої практики та звичні шляхи не хотів ніхто.

Taras Kachka, який був дотичний до цих вправ, можу висловити лише слова моральної підтримки. Його чекає серія вправ, значно складніша. Потрібно пробиратися не тільки крізь закони та адміністративну практику, потрібно змінювати розуміння того, як працює економіка, переставляти її "з голови на ноги" – з радянської позиції на ринкові та прозорі правила.

Щоб було зрозуміло про що мова, пропоную поставити собі кілька запитань щодо одного з обов’язкових пунктів програми.

За правилами, прийнятими в ЄС, відкривши кран, ми маємо отримати питну воду. Звучить круто.

Тепер запитання: а скільки це коштуватиме? Скільки коштує повне оновлення водоканалу, яке це забезпечить? А звідки ці гроші? А яким буде тариф, і хто компенсує людям, які не можуть платити? А скільки часу потрібно, щоб це оновлення запрацювало? І скільки часу потрібно комунальним компаніям, щоб навчитися залучати європейські фонди? А скільки грошей коштуватиме підприємствам оновлення фільтрів та стоків? І скільки років ті, хто виживе, будуть оновлюватися?

Всі ці відповіді (з обрахунками по кожній громаді) потрібні, щоб узгодити "марки". І це тільки одне з тисячі питань.