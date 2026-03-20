Количество вакансий для пенсионеров в Украине резко возросло: какую работу предлагают

В Украине за последний год количество вакансий для пенсионеров выросло примерно наполовину. Больше всего вакансий для пенсионеров – в производстве, логистике и сфере услуг. При том,зарплаты в логистике и на производстве в тех вакансиях, на которые готовы брать пенсионеров, не отличаются от общего уровня.

Об этом OBOZ.UA рассказала генеральный директор grc.ua Марина Макова. "Работодатели ищут водителей, слесарей, складских работников, охранников, продавцов и вспомогательный персонал. Во многих рабочих профессиях зарплаты почти не отличаются от тех, что предлагают другим кандидатам, ведь бизнесу важно прежде всего закрыть вакансии", – рассказывает эксперт.

Тенденция показательна: украинские компании все чаще начинают воспринимать пенсионеров не как исключение, а как полноценный резерв рабочей силы. 60-летняя Ирина рассказывает OBOZ.UA: новую работу она нашла всего за два дня. Оказалось, что в супермаркете возле нее открыто три вакансии (продавцы двух отделов и кассир) и все они доступны для пенсионеров.

"Я отправляла резюме и отдельно отметила, что уже пенсионерка. Когда увольнялась, очень боялась, что будет трудно найти работу. Свое резюме отправила трем работодателям, написала заявку в супермаркет неподалеку от места, где живу. И везде мне перезвонили и предложили пройти собеседования. Через несколько дней я уже имела предложения о работе. Людей очень не хватает. Особенно трудно с грузчиками. Мне рекрутер обещал премию в 5 тыс. грн, если я еще с собой приведу мужа, который будет работать грузчиком", – рассказывает женщина.

И хотя количество вакансий для пенсионеров стремительно растет, значительно больше предложений для работы для людей предпенсионного возраста.

"Дефицит кадров, вызванный войной, миграцией и демографическими потерями, дает толчок украинскому бизнесу открывать вакансии для людей пенсионного возраста. За последний год количество таких вакансий выросло примерно наполовину. Правда, в общем объеме таких предложений работы все еще критически мало. Более охотно украинские работодатели нанимают на работу специалистов предпенсионного возраста", – объясняет Марина Маковий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине из-за значительного дефицита на рынке труда резко растет количество вакансий для пенсионеров. Еще несколько лет назад украинцам пенсионного возраста найти работу было крайне сложно. Сейчас работодатели, наоборот, поощряют работать украинцев старше 60 лет. Это подтверждает и официальная статистика. Согласно данным ПФУ, с 2021-го по 2026-й количество официально работающих пенсионеров выросло примерно на 200 тыс.

