Война вступает в новую фазу: США рассматривают отправку тысяч солдат на Ближний Восток – Reuters

Американские вооружённые силы готовятся к возможным следующим шагам в своей кампании против Ирана. В частности, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч военнослужащих для усиления своей операции на Ближнем Востоке.

Переброска дополнительных сил может помочь Трампу получить дополнительные варианты, пока он рассматривает расширение операций США, учитывая, что война с Ираном пока не приводит к желаемому результату. Об этом сообщает Reuters.

Новая фаза войны на Ближнем Востоке

Администрация Трампа рассматривает варианты, которые включают обеспечение безопасного прохода для нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Соединенные Штаты будут выполнять эту задачу в первую очередь с помощью авиации и военно-морских сил. Однако обеспечение безопасности пролива также может означать развертывание американских войск на побережье Ирана.

Три источника, включая двух американских чиновников, рассказали, что администрация Трампа обсуждала варианты отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является центром 90% иранского экспорта нефти. Один из чиновников заявил, что такая операция будет очень рискованной, ведь Иран способен добраться до острова с помощью ракет и дронов.

Соединённые Штаты нанесли удары по военным объектам на острове 13 марта, а Трамп пригрозил также нанести удар по его критически важной нефтяной инфраструктуре. Однако, учитывая важную роль острова в экономике Ирана, контроль над островом, по мнению военных экспертов, скорее всего рассматривается как лучший вариант, чем его уничтожение.

Вероятность сухопутной операции

Любое использование американских сухопутных войск, даже для ограниченной миссии, может представлять значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественности кампании в Иране и собственные предвыборные обещания Трампа не втягивать США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

Представители администрации Трампа также обсуждали возможность развертывания американских сил для обеспечения запасов высокообогащённого урана в Иране. Источники не считают, что развертывание наземных войск где-либо в Иране неизбежно, но отказались обсуждать детали оперативного планирования США. Эксперты отмечают, что задача обеспечения урановых запасов Ирана будет крайне сложной и рискованной даже для американских сил специальных операций.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сказал, что на данный момент не принято решения о отправке наземных войск, но президент Трамп держит все варианты в своём распоряжении. Американский президент говорил, что его цели выходят за рамки снижения военных возможностей Ирана и могут включать обеспечение безопасного прохода через пролив и предотвращение разработки ядерного оружия Ираном.

Сухопутные войска могли бы расширить его возможности для достижения этих целей, но при этом несут значительный риск. Даже без прямого конфликта в Иране, за время войны уже погибло 13 американских военнослужащих, около 200 получили ранения, хотя подавляющее большинство ранений были незначительными, сообщают американские военные.

Напомним, в ночь на 18 марта Соединенные Штаты атаковали иранские ракетные позиции возле Ормузского пролива. Американцы применили авиабомбы, весом около 2500 кг.

Президент США заявил, что Ирану понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если Соединенные Штаты уже сегодня прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, США еще не готовы прекратить собственную военную операцию в Иране.

