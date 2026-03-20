Французский моряк случайно выдал расположение атомного авианосца из-за пробежки на палубе

Через запись своей пробежки в фитнес-приложении французский моряк ненароком раскрыл точное местонахождение атомного авианосца "Шарль де Голль". Появление таких данных в открытом профиле позволило посторонним отследить движение корабля.

Как сообщает французское издание Le Monde, инцидент произошел 13 марта. В тот день моряк записал 35-минутную тренировку на палубе корабля.

Приложение Strava автоматически опубликовало данные пробежки в аккаунте офицера. Поэтому посторонние смогли определить точное местонахождение корабля почти в реальном времени.

Хотя присутствие авианосца в регионе не было секретом, именно детали пробежки позволили получить конкретные координаты.

Что известно об авианосце "Шарль де Голль"

Атомный ударный авианосец и флагман ВМС Франции, названный в честь генерала и президента Шарля де Голля. Это первый французский атомный надводный корабль. Судно рассчитано на базирование до 40 самолетов, включая многоцелевые истребители Dassault Rafale M, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2C Hawkeye и вертолеты Eurocopter AS365 Dauphin или AS532 Cougar.

Авианосец оснащен двумя паровыми катапультами C13-3 для запуска самолетов до 20 тонн и тросовой системой аэрофинишера для посадки. Для противовоздушной обороны используются зенитные комплексы MBDA Aster 15 и Mistral, а также системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз.

Корабль имеет современные сенсоры и боевые системы, включая радары дальнего и ближнего обнаружения, многоканальные прицельно-оптические комплексы и гидроакустические системы. Система боевого управления позволяет одновременно отслеживать до 2000 воздушных целей, координируя действия авиационной группы и обороны корабля.

Напомним, 3 марта президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ авианосцу "Шарль де Голль", его воздушным силам и фрегату-эскорту отправиться в Средиземное море.

"История никогда не прольет слез по тем, кто устраивал резню собственного народа. По ним не будут скорбеть. Мы должны стоять рядом с нашими друзьями в регионе. Будут приняты оборонительные и защитные меры. Именно это делает Францию надежным партнером", – заявил тогда президент.

Как сообщал OBOZ.UA,французская промышленная группа Naval Group, европейский лидер в сфере военно-морской обороны, начала строительство нового атомного авианосца, который станет флагманом французских ВМС. Считается, что авианосец France Libre (то есть, "Свободная Франция") будет введен в эксплуатацию уже в 2038 году.

