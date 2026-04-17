США предупредили Европу о возможных задержках поставок оружия из-за войны против Ирана – Reuters

Соединенные Штаты Америки предупредили европейские страны, что поставки оружия могут отложиться. Речь идет о том, которое уже было приобретено по программе FMS, но еще не доставлено.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters. Такие задержки связаны с войной в Иране, которая исчерпывает запасы оружия.

Что известно

Отмечается, что задержки будут касаться нескольких стран Европы, в частности Балтии и Скандинавии.

Связаны такие задержки с увеличением нагрузки на запасы оружия на фоне войны с Ираном.

"Задержки подчеркивают, насколько война против Ирана, которая началась с американо-израильских авиаударов 28 февраля, начала ограничивать поставки США некоторых критически важных видов оружия и боеприпасов", – отметило издание.

Речь идет о том оружии, которое уже было приобретено европейскими странами в рамках программы продаж военной техники за рубежом FMS, но еще не было доставлено. Согласно этой программе, иностранные страны покупают оружие американского производства при логистической помощи и согласии правительства США.

"Но такие поставки оружия часто задерживаются, что вызывает разочарование в европейских столицах, где некоторые чиновники все чаще рассматривают системы вооружения, изготовленные в Европе."

Задержанное оружие содержит различные виды боеприпасов, в том числе боеприпасы, которые могут использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей, сообщили источники.

Американские чиновники отмечают, что оружие нужно для войны на Ближнем Востоке, и они обвиняют европейские страны в том, что они не помогают США и Израилю открыть Ормузский пролив.

В то же время европейские чиновники заявляют, что такие задержки подрывают их обороноспособность.

Издание пишет, что еще до войны с Ираном США сократили запасы оружия, среди которых артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты. Причиной дополнительной нагрузки на запасы оружия стало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и начало Израилем военных операций в Газе в конце 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Вэнс заявил, что гордится решением о прекращении финансирования США закупки оружия для Украины. И добавил, что США "просто вышли из этого дела".

Также мы писали о том, что Трамп заявил, что война США против Ирана близка к завершению. В то же время окончательно еще рано говорить о ее окончании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!