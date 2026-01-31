США отказались платить взносы: Гутерреш заявил о риске финансового коллапса ООН

ООН оказалась на грани финансового краха из-за массовой неуплаты взносов государствами-членами. Генеральный секретарь Антонио Гутерреш предупредил, что при нынешних условиях организация может остаться без средств уже к июлю.

Видео дня

Наибольший удар по бюджету нанес отказ США от финансирования, а также сокращение помощи со стороны других ключевых доноров. Об этом сообщает ВВС.

Так, Гутерреш заявил, что ООН грозит "неизбежный финансовый крах" из-за неуплаты обязательных взносов государствами-членами. По его словам, финансовый кризис углубляется, подрывает реализацию программ и может привести к полному исчерпанию средств уже в середине года.

В письме ко всем 193 государствам-членам ООН Гутерреш подчеркнул, что страны должны либо выполнять свои финансовые обязательства, либо согласиться на кардинальный пересмотр финансовых правил организации, чтобы избежать коллапса. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация "категорически отличается" от предыдущих кризисов.

Обострение проблемы произошло после того, как США – крупнейший донор ООН – отказались платить взносы в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций, а также вышли из ряда агентств организации. В Вашингтоне эти структуры назвали "пустой тратой денег налогоплательщиков". Кроме США, ряд других стран также имеют значительные долги или отказываются платить.

Хотя в конце 2025 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила частичные изменения финансовой системы, организация продолжает сталкиваться с острым кризисом ликвидности. Ситуацию осложняет правило, по которому ООН обязана возвращать государствам неиспользованные средства даже в случаях, когда эти деньги фактически так и не были получены.

Признаки жесткой экономии заметны даже в штаб-квартирах организации. В женевских офисах регулярно выключают эскалаторы, снижают отопление и размещают предупредительные объявления с требованием экономить ресурсы.

Гутерреш подчеркнул, что "целостность всей системы" зависит от выполнения государствами своих обязательств в соответствии с Уставом ООН. По его словам, в 2025 году было уплачено 77% общей суммы задолженности, однако это все равно оставило рекордный объем невыплаченных взносов.

Особенно критическим, по словам генсека, является механизм возврата средств: ООН вынуждена отдавать миллионы долларов, которых фактически не имела. Только при оценке бюджета на 2026 год организация была вынуждена вернуть 227 миллионов долларов – деньги, которые так и не поступили.

"Мы не можем выполнять бюджеты с несобранными средствами и возвращать финансы, которых никогда не получали", – заявил Гутерреш, подчеркнув чрезвычайную срочность ситуации.

Финансовый кризис уже непосредственно влияет на гуманитарные программы. За последние 12 месяцев агентства ООН работали в особенно сложных условиях. США не оплатили взносы в регулярный бюджет за 2025 год и предоставили лишь 30% ожидаемого финансирования миротворческих миссий. В январе президент Дональд Трамп объявил о выходе США из десятков международных организаций, включая 31 учреждение ООН.

В конце 2025 года Вашингтон пообещал выделить 2 млрд долларов на гуманитарные программы ООН, что значительно меньше 17 млрд долларов, потраченных в 2022 году. Параллельно Великобритания и Германия также заявили о сокращении внешней помощи.

Последствия уже ощутимы на местах. Управление ООН по правам человека предупредило, что из-за недостатка средств серьезные нарушения могут остаться незадокументированными. В Афганистане агентство "ООН-женщины" было вынуждено закрыть клиники для матерей и младенцев, а Всемирная продовольственная программа сократила пайки для беженцев из Судана.

Кроме этого, США на прошлой неделе официально вышли из Всемирной организации здравоохранения ООН, отказавшись уплатить взносы за 2024–2025 годы, несмотря на юридические обязательства.

Другие агентства ООН также объявили о масштабных сокращениях, что еще больше углубляет кризис всей системы.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы. Создание этой организации является следующим этапом мирного плана Вашингтона для палестинского анклава.

Также Трамп не забыл, что на всем нужно зарабатывать. Он объявил "прайс" за участие в своем "Совете мира". За постоянное членство в совете администрация Дональда Трампа требует от стран внести в течение первого года не менее 1 миллиарда долларов.

Глава Белого дома пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к своей инициативе "Совет мира для Газы". Среди приглашенных стран оказалась и Украина, а также Россия и ряд ключевых мировых игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира". Далее от него может отказаться британский премьер Кир Стармер .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!