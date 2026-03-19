Молодой прокурор Казак отсудил себе пенсию в 156 тыс. грн: в ПФУ не смогли правильно та вовремя подать на аппеляцию

Один из самых молодых прокуроров на пенсии, 36-летний Дмитрий Казак, получает выплаты от ПФУ уже на протяжении восьми летВ 2022 году, занимая должность прокурора Николаевской области, он выиграл суд против ПФУ и поднял свою пенсию до 156,7 тыс. грн. При этом ГУ ПФУ в Харьковской области подало апелляцию со значительной задержкой и более того, "забыло" приложить квитанцию об уплате судебного сбора. В итоге апелляционного рассмотрения не было.

"Секрет" аномально высокой пенсии Казака – справки, которые он взял в Николаевской облпрокуратуре и принес в суд. Согласно этим документам, его месячная зарплата в прокуратуре за последние пять лет составляла 195,8 тыс. грн. При этом на самом деле средняя зарплата за пять лет до выхода на пенсию составляла всего 52,5 тыс. грн. То есть в три раза меньше. А пенсия Казака – 80% от зарплаты.

Казак на рассмотрении дел не присутствует, так как выехал за границу вместе со своей женой — сейчас супруги живут в Швеции.

Аномальная пенсия для аномального пенсионера

Дмитрий Казак оформил себе инвалидность в 28 лет. У действующих прокуроров с инвалидностью, согласно приказу Офиса Генпрокурора, диагнозы проверяют. Но бывший николаевский облпрокурор уволился и выехал за границу, поэтому заставить его подтвердить диагноз никто не может. Казак получает пенсию с 2018 года. Закон "О прокуратуре" содержит норму, которая позволяет сотрудникам с инвалидностью выходить на прокурорскую пенсию, имея всего 10 лет стажа. Она в разы выше, чем обычная пенсия по инвалидности.

Свои 10 лет стажа Казак заработал в 2022 году, когда ему было уже 33 года. Именно в этот момент он решил, что пришло время поднять пенсию. Сейчас прокуроры могут рассчитывать на выплаты в размере 60% от зарплаты. Казак в суде добился, чтобы ему начислили пенсию по уже недействующей норме закона — в размере 80% от зарплаты.

Но далее сложилась аномальная ситуация: Казак предложил суду рассчитать выплаты, исходя из справок, которые он принес из прокуратуры. Так, согласно справкам, выданным Николаевской областной прокуратурой (№21-122 исх-22 от 26.08.2022 г. и №21-123 исх-22 от 26.08.2022 г.), 80% его зарплаты составили целых 156 692 грн. Такую справку выдала прокуратура, которую возглавлял сам Казак.

То есть полная зарплата, согласно справкам, составляет 195 869,3 грн. И это недостоверная информация. Обычно для расчета выплат прокурора берут последние пять лет работы. Дело в том, что Казак все эти пять лет заполнял декларации и никогда не имел месячного дохода в таком размере. Более того, даже Генеральный прокурор получает меньшую зарплату.

Так, за пять лет до назначения пенсии среднемесячный доход Казака был на уровне 52 470 грн. То есть его пенсия (80% от зарплаты) должна была составлять 41 976 грн, а не 156 692 грн. Каким образом прокуратура рассчитала его доход и почему ни у кого не возникло вопросов к таким справкам — загадка.

Например, бывший Генпрокурор Андрей Костин в 2023 году, когда его подчиненный уже вышел на пенсию, получал зарплату в размере около 127,8 тыс. грн. То есть фактически пенсия молодого областного прокурора выше зарплаты его руководителя. Это аномальная ситуация. Достаточной считается пенсия в размере 40% от дохода. Некоторые прокуроры благодаря особым справкам имеют право на выплаты, которые даже выше зарплаты. И Дмитрий Казак — яркий представитель таких пенсионеров.

Как Пенсионный фонд пропустил все сроки и фактически помог Казаку

Решение о повышении пенсии Казака приняли еще 21 февраля 2023 года. И в тот же день, в 23:24, ГУ ПФУ в Харьковской области получило копию. На апелляцию было 30 дней. Но чиновники обратились в суд только 12 апреля 2023 года, то есть через 51 день. Сроки были нарушены.

В апелляции они просили восстановить сроки на обжалование (то есть фактически принять заявление с опозданием), а также отменить решение о перерасчете пенсии Казака. В заявлении они не аргументировали причину нарушения сроков, а также не приложили квитанцию об уплате судебного сбора. При этом начальник ГУ ПФУ в Харьковской области Галина Баева в ответ на запрос OBOZ.UA сообщила, что судебный сбор они якобы оплатили, но почему-то не предоставили квитанцию с первого раза.

Суд дал 10 дней на исправление искового заявления. Но местное управление ПФУ снова сделало все, чтобы дело не рассматривали в суде. Как указано в материалах дела, ПФУ в Харьковской области получило копию определения Второго апелляционного админсуда 25 июля в 10:05. Исправить заявление нужно было до 9 августа 2023 года. Но чиновники сделали это только 21 августа 2023 года, с опозданием на 13 дней.

Затем, 24 октября 2023 года, ПФУ в Харьковской области обратилось в Кассационный админсуд в составе Верховного Суда с просьбой отменить предыдущее решение и все же рассмотреть дело в апелляции. Но этот иск был обречен на провал, так как сроки действительно были нарушены, и апелляционный суд вполне законно отказал ПФУ.

"Во исполнение требований указанного определения в установленный судом срок жалобщиком (ГУ ПФУ в Харьковской области, – Ред.) не устранен недостаток апелляционной жалобы, так как не подано заявление о восстановлении срока апелляционного обжалования с указанием оснований для его восстановления. Поэтому, учитывая то, что жалобщиком не устранен в установленный судом срок выявленный недостаток, суд апелляционной инстанции принял правильное решение об отказе в открытии апелляционного производства", — говорится в решении Кассационного админсуда.

Уже в феврале 2026 года, почти через три года после принятия решения, чиновники снова решили подать апелляцию. И, конечно, им отказали, так как все сроки истекли еще несколько лет назад.

Теперь отменить пенсию Дмитрия Казака по действующему закону почти невозможно. 36-летний прокурор благодаря инвалидности не только вышел на раннюю пенсию, но и законно выехал с семьей за границу. Теперь свою жизнь он строит в Швеции, а украинские налогоплательщики вынуждены платить ему пенсию в 156,7 тыс. грн в месяц. И это при том, что средняя пенсия для обычных граждан в Украине составляет всего 6,5 тыс. грн.