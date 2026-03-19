'Я осуждаю российскую власть, но не народ'. Португальская актриса Осеана Базилиу – о роли украинки, усталости от войны и 'сестре' из Украины

С началом полномасштабного вторжения России в Украину известная португальская актриса Осеана Базилиу не осталась в стороне. Чтобы хоть как-то помочь украинцам, знаменитость поселила в своем доме украинскую коллегу Надежду Маринку, с которой они и по сей день близки, как сестры.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Осеана Базилиу рассказала, что больше всего ее трогает в нашей нации, верит ли в скорое окончание войны и почему в Европе об этих событиях говорят все меньше и меньше. Португальская звезда также призналась, как чувствовала себя в роли украинки, что думает о предложениях иностранных агентств играть "хороших россиянок" и почему не осуждает российский народ.

– Осеана, более четырех лет назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Португалия географически далекая от нас страна, однако разговоры о возможной большой войне тогда все же велись. Какие мысли были у вас по этому поводу?

– Я даже предположить не могла, что такое произойдет! Это был шок, который продолжается до сих пор. К сожалению, войны и дальше существуют в мире – это общеизвестный факт. Но то, что война может быть так близко к Европе, с людьми, которые во многих смыслах очень похожи на нас, португальцев... Это ошеломляет. Украинцам удалось тронуть меня до глубины души, ведь теперь понимаешь: такое может произойти с любым из нас.

Потом началась война между Израилем и Палестиной... Реальность такова, что конфликты будут продолжаться до тех пор, пока в мире существует эта жажда власти. И это очень печально. Я не могу понять, как человечество может наносить столько вреда себе и планете! Это просто немыслимо.

– Когда вы узнали, что украинская актриса Надежда Маринка из-за полномасштабного вторжения приехала в Португалию и нуждается в жилье, то решили помочь ей, поселив в своем доме. Какие впечатления у вас сложились об украинцах в целом, когда вы узнали о них немного больше?

– Мои впечатления об украинцах всегда были положительными, я никогда не думала о них ничего плохого. Война в Украине заставила меня задуматься: почему раньше я не помогала людям других национальностей, которые были вынуждены покинуть свои дома? Эти размышления привели меня к выводу, что мне было бы довольно трудно делить быт с теми, кто имеет совсем другие религиозные взгляды, культуру или привычки в питании. Также я поняла, что всем помочь невозможно.

Но когда началась большая война, я почувствовала потребность что-то сделать. Имела возможность принять кого-то у себя дома и хотела, чтобы это была женщина или кто-то с ребенком. Я провела несколько собеседований, и так в моей жизни появилась Надежда. Она стала мне близкой, как сестра. Наши взгляды на жизнь оказались очень похожими, и именно это помогло нам гармонично сосуществовать в одном пространстве.

– По личным причинам Надежда не смогла поехать на кинофестиваль на Кабо-Верде, чтобы представить моноспектакль по пьесе Натали Блок "Сквозь кожу". Вы поехали вместо нее и блестяще исполнили роль украинки, которая сбежала от войны и вроде бы находится в безопасности, но ее психологическое состояние остается нестабильным. Как приняли пьесу на фестивале? Трудно ли было взять на себя такую ответственную роль?

– Надежда была вынуждена поехать в Украину из-за серьезной аварии, в которую попал ее муж (на тот момент парень). Признаюсь, я очень переживала, ведь здесь уже была вся ее семья. Но она хотела быть там, несмотря на войну.

До премьеры спектакля оставалось всего две недели, и у меня возникли определенные трудности с постановкой, ведь пришлось адаптировать все с английского языка на португальский и немного переписать пьесу. Я чувствовала в себе силу, думала: "Хорошо, я поеду вместо Надежды, сыграю за нее, главное – чтобы она не волновалась!" Взять на себя роль было трудно и легко одновременно, и моноспектакль приняли очень хорошо. Поэтому я справилась с задачей!

– Украинская актриса Соломия Кириллова рассказывала, что из-за рефлексии ей трудно принимать предложения играть военных...

– Я могу понять эти чувства. Когда мы ставили моноспектакль, воспоминания были еще очень свежими и была большая потребность говорить о том, что происходит, что чувствуют вынужденные переселенцы. Женщина, которую я сыграла, пыталась защитить своих детей, но в конце концов сдалась...

Моей целью было показать реальность, потому что иногда легко говорить, когда на самом деле не знаешь, что чувствует другой человек. И именно благодаря театру есть возможность продемонстрировать чувства и действительность, которые часто кажутся далекими, а потому и абстрактными. Мы видим украинцев в Португалии и не имеем представления, через что прошли они или их семьи, что они переживают на психологическом и эмоциональном уровнях после всех разрушений.

Сейчас я чувствую, что люди в Европе устали и предпочитают больше не говорить о войне, потому что для них это также способ "немного двигаться дальше". Очевидно, что они хотят, чтобы она закончилась, но очень трудно жить, если каждый день думать только о том, что происходит.

– Также она рассказывала, что, как и Надежда Маринка, получала предложения от иностранных агентств сыграть "хороших русских". Считаете ли вы подобные предложения уместными, учитывая факт, что Россия ведет агрессивную войну против Украины?

– Да, такое случается часто, но я не считаю, что люди плохие только потому, что они русские. Я не могу обобщать российский народ. Никто не может говорить что-то против России в самой России, потому что там нет свободы, нет выбора, а царит диктатура.

Кроме того, как мы знаем, там много дезинформации, поэтому я не могу осуждать людей таким образом. Но я осуждаю российские власти и тех, кто заставляет людей верить во все эти безумные вещи, которые, по моему мнению, являются абсолютно больными.

– Кстати, португальская актриса Мария де Медейруш, которая также сыграла украинку, рассказывала нам, что в свое время режиссер фильма "Два брата и сестра" даже специально ездила в Россию, чтобы найти там актера для роли одного из героев...

– Я не видела этого фильма. На сегодня в Португалии уже есть много признанных за рубежом работ, у нас невероятные сценаристы, режиссеры и другие специалисты. То есть процесс развивается, и я думаю, что мы на правильном пути.

– По вашему мнению, имеют ли украинские актеры, которые сегодня проживают в Португалии, шанс достичь успеха в местном кинематографе?

– Это довольно сложный вопрос, ведь даже португальская культура сейчас переживает нелегкий период. У нас есть очень хорошие фильмы, но страна маленькая, поэтому и объемы производства, соответственно, небольшие. Думаю, все зависит от удачи, настойчивости и самого персонажа. Если очень чисто разговаривать на португальском, можно спокойно претендовать на роль украинки. И наоборот.

– Осеана, что вам известно об украинской культуре?

– Я много о чем слышала от Надежды и ее мамы. Также они готовили немало украинских блюд, но я никак не могу запомнить и произнести все эти названия на украинском (смеется). Я часто шучу на эту тему и даже пытаюсь повторять слова, но пока ничего не понимаю!

– Как вам удалось достичь успеха? С какими трудностями пришлось столкнуться на пути?

– Это был естественный и позитивный путь. Возможно, потому, что я очень рано и упорно начала изучать театральное искусство, а параллельно занималась балетом. Думаю, мои трудности были связаны в основном с тем, что работа на телевидении кардинально отличается от театральной. Все сводилось к освоению технических аспектов и специфического актерского мастерства.

Оно акцентировалось не столько на внутреннем процессе создания персонажа, сколько на практических нюансах съемочного процесса. Но если тебе действительно нравится то, чем занимаешься, ты прилагаешь максимум усилий. Пожалуй, именно это и помогло мне.

– Какие советы вы дали бы тем, кто мечтает об актерской карьере?

– Прежде всего – не оставлять эту мечту. А также постоянно посещать мастер-классы, заниматься всем, что по душе: или актерским мастерством, или живописью, или танцами. Главное – быть в курсе всего, что происходит вокруг. Актерство – это работа наблюдения, непрерывного прогресса, обучения и накопления знаний.

– Что вас больше всего восхищает в украинцах? Верите ли вы, что война закончится в ближайшее время?

– Я думаю, что вряд ли это произойдет в ближайшее время. Это очень несправедливо, но мир такой, какой он есть. К сожалению, большие государства имеют значительное влияние на эти войны, поэтому это вне нашего контроля.

Меня очень восхищают и трогают доброта, настойчивость, взаимопомощь, неизменная вера и стойкость украинского народа.

– Спасибо за вашу поддержку. В завершение разговора: что бы вы хотели пожелать украинцам?

– Чтобы они обрели мир в себе и не переставали жить. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы однажды каждый смог вернуться в свой дом, к нормальной жизни. А если этого не произойдет, то чтобы они старались жить без обиды – хотя это очень трудно. Но в то же время боролись за себя и не обвиняли себя.

Я почувствовала, что украинцы не могут позволить себе быть счастливыми, когда так много людей умирает. Но каждый имеет свою жизнь и должен за нее бороться.

