Работал на Россию и Беларусь: СБУ задержала 'двойного' агента, который шпионил в Силах беспилотных систем. Фото

Правоохранители задержали военнослужащего из подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, который шпионил в пользу оккупантов. Агент одновременно работал на ФСБ РФ и разведку пограничной службы республики Беларусь.

Предателя задержали при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, находясь в должности оператора БПЛА, мужчина передавал врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, вовлеченных в бои на северо-восточном направлении. Далее агент по указанию вражеских спецслужб перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении.

Однако вместо выполнения служебных задач на передовой фигурант начал собирать данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск. Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны.

После выполнения агентурных задач фигурант надеялся бежать в Россию через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы. Военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала деятельность агента.

После проведения мероприятий по обеспечению локаций украинских воинов, вражеский "крот" был задержан по месту его пребывания на Харьковщине. Во время обысков у задержанного изъяты два смартфона с доказательствами его работы на спецслужбы РФ и РБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

