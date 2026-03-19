Еще одного российского певца признали угрозой национальной безопасности Украины после позорной выходки в Казахстане

Министерство культуры Украины дополнило перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. В список внесли российского певца Акмаля Ходжаниязова (Akmal'), который ранее попал в скандал из-за инцидента с сине-желтым пакетом во время концерта в Казахстане.

Видео дня

Соответствующий приказ приняли после обращения Службы безопасности Украины. Согласно тексту документа, Ходжаниязов Акмаль Абдулхалитович, гражданин РФ, включен в перечень из-за поддержки и оправдания военной агрессии России против Украины, а также из-за распространения российской пропаганды. Речь идет, в частности, о его концертной деятельности, в том числе на временно оккупированных территориях.

"На основании пунктов 1, 3, 4, 7, 8 части второй статьи 126 Закона Украины "О медиа" дополнить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Ходжаниязов Акмаль Абдулхалитович, гражданин Российской Федерации, 23 ноября 2003 г. р., российский певец, который поддерживает и оправдывает военную агрессию РФ против Украины, распространяет российскую пропаганду через свою концертную деятельность на временно оккупированной территории Украины", – говорится в приказе.

Внимание к певцу привлек инцидент, который произошел во время его выступления в казахстанском Петропавловске. Там исполнитель отказался принимать подарок от поклонницы из-за сине-желтого пакета и публично предложил его сжечь, заявив, что ему "не нравятся эти цвета".

"Пакетик этот сожгите. Цвета мне не нравятся. Понимаете, да?" – выдал он.

Этот жест вызвал возмущение среди местных жителей, ведь синий и желтый являются также национальными цветами Казахстана. После скандала часть запланированных концертов артиста в стране была отменена, хотя его команда объясняла это техническими причинами.

Ситуацию обострили и другие публичные заявления певца. В частности, он открыто выражал поддержку российским военным, а после одного из выступлений поблагодарил участников так называемой "СВО". Также 2 ноября 2025 года он давал концерт во временно оккупированном Донецке – на замену отмененным в Казахстане.

Акмаль Ходжаниязов родился в Туркменистане, впоследствии проживал в Узбекистане и России, где и начал музыкальную карьеру. Популярность получил после участия в шоу "Голос. Дети", а впоследствии выпускал собственные треки и альбомы, которые набирали миллионы прослушиваний в соцсетях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!