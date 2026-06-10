США нанесли удары по Ирану в ответ на сбивание вертолета: что известно

Военные Соединенных Штатов вновь начали наносить удары по Ирану. Как утверждают в Центральном командовании США (CENTCOM), удары наносятся в ответ на сбитие Ираном американского военного вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив.

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Согласно сообщению CENTCOM, удары военные США начали наносить в 17:00 по восточноамериканскому времени. Это по Киеву 22:00 вторника, 9 июня.

Что говорят военные

"Силы Центрального командования США начали нанесение ударов для самозащиты против Ирана в 17:00 по восточному времени сегодня, по приказу Главнокомандующего, в ответ на вчерашнее сбитие вертолета армии США Apache. Миссия считается пропорциональным ответом на необоснованную иранскую агрессию", – отметили в CENTCOM.

Также в Центральном командовании сообщили, что по состоянию на сейчас в и рядом с Ормузским проливом "патрулируют эсминцы, более 100 самолетов и 15 000 военных".

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache, который ночью патрулировал Ормузский пролив. По словам американского лидера, военных, находившихся на борту вертолета, спасли. Так или иначе, Трамп пообещал "американский ответ" иранцам, но не уточнил, какой именно.

Причем ранее, когда Иран начал ракетами обстреливать Израиль, американский президент был решительно против израильского ответа на этот акт террора.

Что интересно – операция по спасению экипажа Apache осуществлялась с использованием морского беспилотника. Аппаратом руководила 59-я оперативная группа 5-го флота США, которая базируется в Бахрейне. В Пентагоне назвали этот случай "важной демонстрацией возможностей" современных беспилотных технологий.

Американские потери

Как сообщал OBOZ.UA, Иран с начала операции США и Израиля против него нанес ущерб как минимум 20 американским военным объектам в восьми странах Ближнего Востока. Был нанесен ущерб самым современным системам противовоздушной обороны, самолетам-заправщикам и радарам на миллионы долларов.

Тегеран атаковал как чисто американские базы, так и совместные с другими странами военные объекты на Ближнем Востоке.

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