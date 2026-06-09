Иран сбил американский военный вертолет над Ормузским проливом: Трамп пообещал ответить

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы сбили американский ударный вертолет AH-64 Apache во время патрулирования над Ормузским проливом в ночь на 9 июня. По его словам, двое пилотов выжили и не получили ранений.

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О происшествии Трамп сообщил в своей социальной сети. Президент США отметил, что американские военные доложили ему о сбитом вертолете и состоянии экипажа.

"Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не пострадали. Однако Соединенные Штаты при необходимости должны ответить на эту атаку", – написал он.

Инцидент произошел вблизи побережья Омана, рядом со стратегически важным Ормузским проливом. После аварии военнослужащие оказались в воде, однако через несколько часов их нашли и эвакуировали.

Центральное командование США (CENTCOM) также предоставило подробности спасательной операции агентству Reuters и сообщило, что члены экипажа находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь.

Необычная спасательная миссия

Особенностью операции стало использование морского беспилотника для поиска экипажа. Именно этот аппарат помог обнаружить пилотов после падения вертолета в воды вблизи побережья Омана.

Беспилотником руководила 59-я оперативная группа 5-го флота США, которая базируется в Бахрейне. Подразделение специализируется на интеграции беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта в морские операции.

В Пентагоне назвали этот случай важной демонстрацией возможностей современных беспилотных технологий. По оценке американских военных, автономные системы все чаще выполняют задачи в опасных районах без риска для личного состава.

Что известно об аварии

По данным американских военных, вертолет AH-64 Apache потерпел крушение около трех часов ночи по местному времени во время патрулирования региональных вод у побережья Омана.

Причина катастрофы пока официально не установлена. Издание The Wall Street Journal сообщило, что специалисты рассматривают различные версии произошедшего, среди которых и возможную причастность Ирана.

Трамп отдельно подчеркнул, что с обоими пилотами "все в порядке". В то же время в США продолжается проверка обстоятельств инцидента и сбор дополнительной информации о причинах падения вертолета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром 3 апреля в Иране зафиксировали падение американского военного самолета F-15E, в провинции Бойерахмед. США начали поисково-спасательную операцию для эвакуации экипажа, тогда как иранские силы и местные жители также ищут пилотов в горной местности.

Один из собеседников Axios отметил, что "речь идет об экипаже американского самолета, который оказался на территории Ирана", в то же время иранские медиа сообщают о задержании одного из пилотов.

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