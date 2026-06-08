Израиль нанес ответные удары по Ирану вопреки призывам Трампа. Фото и видео

Израиль нанес удары по Ирану в ответ на иранскую ракетную атаку на север страны. Поражено по меньшей мере полтора десятка целей, в том числе в Тегеране.

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Армия обороны Израиля атаковала Иран несмотря на то, что президент США призвал этого не делать после иранских ударов. О развитии ситуации рассказывает The Times of Israel.

Израиль атаковал Иран

Утром 8 июня в Армии обороны Израиля заявили, что израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по военным целям на западе и в центре Ирана. Взрывы были слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане. Среди городов, находившихся под атакой, некоторые источники называли Карадж, Урмию, Керманшах, Наджафабад, Ширак и даже иракский Багдад.

Ночные удары в ЦАХАЛ назвали ответом на ракетную атаку Ирана по северной части Израиля, состоявшуюся за несколько часов до того.

На фоне ударов Израиля Иран закрыл воздушное пространство вокруг Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Израиль применил баллистические ракеты воздушного базирования. По данным иранских СМИ, удары были нанесены по около 15 целям. Среди них, по данным Al Jazeera, было хранилище ударных беспилотников в Тегеране. По некоторым сообщениям, среди целей также могли быть Международный аэропорт Мехрабад в иранской столице и завод по производству дронов.

За ударами по Ирану с базы ВВС наблюдали начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эял Замир и другие высокопоставленные чиновники. Они, по сообщению ЦАХАЛ, "проводили постоянную оценку ситуации" на протяжении последних нескольких часов.

В ЦАХАЛ заявили, что Армия обороны Израиля "полностью готова как к нападению, так и к обороне".

"Армия обороны Израиля остается в бдительной готовности продолжать операции на всех фронтах против любого, кто угрожает Государству Израиль", – подчеркнули военные.

Реакция США и объяснения Израиля

В США от израильской атаки поспешили откреститься. Неназванный американский чиновник заявил изданию Axios, что военные США не участвовали в израильских ударах по Ирану.

Еще один собеседник издания, сотрудник Пентагона, назвал израильские удары "относительно ограниченными".

С заявлением на фоне израильских ударов после предостережения Трампа не атаковать Иран в ответ выступил посол Иерусалима в Вашингтоне Ехиэль Лейтер.

"Иран сегодня выпустил 11 баллистических ракет по Израилю. Каждая из этих ракет может сравнять с землей целый район и убить сотни людей. Ни одна уважающая себя страна в мире не потерпит такой атаки, как и Израиль", – объяснил дипломат решение Израиля ответить на иранские атаки.

Он также назвал цели, которые пытается уничтожить Армия обороны Израиля.

"Израиль сейчас целится в иранские пусковые площадки ракет класса "земля-земля", а также в объекты инфраструктуры, не связанные с энергетическим сектором", – добавил он, подчеркнув, что иранскую энергетику израильская атака не задела.

Также посол Израиля добавил, что "всем уже достаточно этого маниакального иранского режима".

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после взаимных атак 7 июня. Он заявил, что намерен убедить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не наносить удар по Ирану.

"Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему не наносить ответныйудар по Ирану", – заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что не хочет срыва потенциальной сделки из-за нового витка насилия. Он отметил, что обе стороны уже совершили атаки, поэтому дальнейшее обострение ситуации, по его мнению, необходимо остановить.

"Я не хочу, чтобы это сорвало соглашение. Обе стороны атаковали, и я не хочу видеть еще одну атаку", – сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в возможном израильском ударе по Ирану.

"Если Израиль нанесет удар, мы не будем участвовать в этом. У Израиля есть хорошая возможность дождаться заключения соглашения", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Иран запустил ракеты по Израилю. Это произошло впервые после прекращения огня 8 апреля. На севере страны прозвучали сирены, Армия обороны Израиля работала над перехватом целей.

В Иерусалиме атаку назвали "официальным возобновлением войны" и заверили, что Израиль "решительно ответит" на ракетные удары Ирана.

Отмечалось, что Израиль "не может допустить" ситуации, при которой Иран будет наносить удары по Израилю после того, как Израиль атакует цели "Хезболлы" в Бейруте.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в Х, что "этой ночью Тегеран должен гореть".

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