Иран с начала войны поразил 20 военных объектов США в восьми странах. Карта

Иран с начала операции США и Израиля повредил 20 американских военных объектов в восьми странах Ближнего Востока. Было нанесено миллионов долларов ущерба современным системам противовоздушной обороны, самолетам-заправщикам и радарам.

Об этом сообщает BBC, исследовав спутниковые снимки масштабных последствий атак. Тегеран атаковал как американские базы, так и совместные военные объекты в ответ на американо-израильские удары по Ирану и Ливану за последние три месяца.

Что известно

Несмотря на то, что в Белом доме неоднократно утверждали, что Корпус стражей Исламской революции почти полностью уничтожен, аналитики утверждают, что поражение американской инфраструктуры было более точным и масштабным, чем ранее было признано в Вашингтоне.

Аналитики BBC использовали спутниковые снимки американской инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Ираке, Иордании, Бахрейне и Омане. Фактическая цифра может быть выше, некоторые аналитики оценивают количество пораженных баз до 28.

Среди самого ценного поврежденного оборудования были повреждены три сверхтяжелых противоракетных комплекса THAAD на авиабазах Аль-Рувайс и Аль-Садер в ОАЭ и авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

В частности, от ударов сильно пострадали американские самолеты-топливозаправщики и самолеты-разведчики во время атаки по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Также были атакованы авиабаза Али Аль-Салем и распределительный пункт Арифджан в Кувейте.

На авиабазе были уничтожены цистерны с керосином, ангары и места размещения летного состава и бортмехаников. В Арифджане, в свою очередь, было повреждено оборудование спутниковой связи. Масштабы ущерба, согласно майской оценке Министерства обороны США, оцениваются в 29 миллиардов долларов. Демократы говорят, что оценку могли занизить.

Кроме того, было повреждено по меньшей мере 42 самолета, включая истребители F-15 и F-35 "Лайтнинг", 24 беспилотника MQ-9 "Жнец" и один штурмовик A-10 "Бородавочник".

Напомним, ранее США нанесли удары по иранским радарам, а также пунктам управления беспилотниками на юге Ирана и на острове Кешм. Удары были нанесены в ответ на сбитие иранцами американского беспилотника MQ-1 и атаки на телекоммуникационные объекты, в результате чего были уничтожены средства ПВО, наземная станция управления и дроны-камикадзе.

