Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" показали белую радугу. Фото

Ольга Ганюкова
Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" показали уникальное природное явление – белую радугу. Это редкое оптическое явление возникает при особых погодных условиях и выглядит значительно необычнее привычной разноцветной радуги.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр. Украинские полярники, объяснили природу этого явления.

Как объясняют ученые, белая радуга формируется из-за очень мелких капель воды, в которых свет преломляется и рассеивается иначе, чем в обычных условиях. В крупных каплях происходит классическое разделение белого света на цвета спектра, поэтому мы видим яркую разноцветную радугу.

Зато в случае с микрокаплями световые лучи смешиваются из-за сильной дифракции, в результате чего цвета становятся почти незаметными или совсем исчезают. Именно поэтому такая радуга выглядит белой или слегка "призрачной".

Иногда на ее краях все же можно заметить слабые оттенки: внешний край может иметь легкий оранжевый цвет, а нижний – фиолетовый.

Белую радугу также называют туманной, поскольку она появляется во время подсветки солнцем легкого тумана, который и состоит из мелких водяных капель. Именно такое явление и зафиксировали украинские исследователи в Антарктике.

Как сообщал OBOZ.UA, также на "Вернадском" недавно зафиксировали массовое возвращение пингвинов. На острове Галиндез, где расположена станция, уже насчитывается почти 7 тысяч этих птиц. Речь идет о субантарктических пингвинах, которые с антарктической весны до осени проводят в районе украинской полярной станции брачный сезон.

Также украинские ученые показали зимний выход в Южный океан. Он расположен вблизи острова Галиндез в Антарктиде. Именно там расположена станция "Академик Вернадский" с украинскими полярниками.

