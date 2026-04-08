Украинские ученые со станции 'Академик Вернадский' показали белую радугу. Фото

Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" показали уникальное природное явление – белую радугу. Это редкое оптическое явление возникает при особых погодных условиях и выглядит значительно необычнее привычной разноцветной радуги.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр. Украинские полярники, объяснили природу этого явления.

Как объясняют ученые, белая радуга формируется из-за очень мелких капель воды, в которых свет преломляется и рассеивается иначе, чем в обычных условиях. В крупных каплях происходит классическое разделение белого света на цвета спектра, поэтому мы видим яркую разноцветную радугу.

Зато в случае с микрокаплями световые лучи смешиваются из-за сильной дифракции, в результате чего цвета становятся почти незаметными или совсем исчезают. Именно поэтому такая радуга выглядит белой или слегка "призрачной".

Иногда на ее краях все же можно заметить слабые оттенки: внешний край может иметь легкий оранжевый цвет, а нижний – фиолетовый.

Белую радугу также называют туманной, поскольку она появляется во время подсветки солнцем легкого тумана, который и состоит из мелких водяных капель. Именно такое явление и зафиксировали украинские исследователи в Антарктике.

