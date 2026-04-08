Налоговая взялась за схемы в ювелирных магазинах: как бюджет Украины недополучает миллиарды налогов ежегодно

Государственная налоговая служба(ГНС) Украины провела проверки сетей ювелирных магазинов. По их результатам выяснилось, что крупные компании дробят свой бизнес на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), занижают официальные зарплаты работников и избегают уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

Внимание на проблему ранее обращал глава налогового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). После этого ГНС провела проверки, по результатам которых две сети ювелирных магазинов готовы отказаться от дробления, пишет и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

"Во время проверок (в двух крупных сетях. - Ред.) у них обнаружили признаки минимизации налоговых обязательств через дробление бизнеса. В частности, в 253 магазинах одновременно осуществляет деятельность не менее 100 физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения", – написала она.

Фактически же есть все признаки единого бизнеса – общая инфраструктура, поставщики, персонал, одинаковые цены и бренды. Эти сети неоднократно попадали в поле зрения налоговиков. В течение 2025-2026 годов ГНС провела более 50 фактических проверок, выявила нарушения, штрафы составили почти 70 млн грн.

Типичные нарушения:

продажа товаров "мимо кассы" – без применения РРО (регистратор расчетных операций) и ПРРО (программный РРО);

ненадлежащий учет товарных запасов;

использование неоформленного наемного труда;

осуществление расчетов с применением неденежных форм оплаты (подарочные сертификаты) плательщиками единого налога.

Также есть риски выплаты зарплаты в "конвертах". По документам выплачивают 8-9 тыс. грн, в то же время в объявлениях о вакансиях ищут специалистов на 20-40 тыс. грн.

В ГНС заверили, что знают о схемах уклонения, но предлагают бизнесу выйти из тени добровольно. В частности, ювелирные сети пообещали прекратить дробление на ФОПов, начать платить налоги через одну компанию, поднять официальные зарплаты и честно проводить все чеки.

"Схемы минимизации налогов видим. Но наша задача не просто их зафиксировать. Через диалог даем бизнесу возможность добровольно изменить подходы к работе... Последовательно движемся к модели налогового комплаенса, когда приоритет – предупреждение нарушений. В случае игнорирования договоренностей – наша реакция будет надлежащей", – добавила Карнаух.

"Схемы" в ювелирной отрасли

Ювелирная отрасль в Украине массово работает в тени. Из-за этого государство ежегодно теряет около 5,9 млрд грн налогов. Главные схемы уклонения от налогов:

1. Дробление бизнеса – крупные сети формально разделяют свою деятельность на сотни ФОПов. Это позволяет им оставаться на упрощенной системе налогообложения, избегая уплаты НДС и налога на прибыль. Количество ФЛП в этой сфере в 9 раз превышает количество юридических лиц.

2. Зарплаты "в конвертах" – официально задекларированная средняя зарплата в отрасли составляет около 8,8 тыс. грн, тогда как реальные рыночные предложения для ювелиров и продавцов стартуют от 20-30 тыс. грн.

3. Сокрытие выручки – часть продаж осуществляется без использования кассовых аппаратов, что позволяет выводить деньги из-под налогового контроля.

Даниил Гетманцев приводил конкретные примеры и цифры:

"Золотая страна" – имеет около 350 магазинов. При реальных зарплатах до 45 тыс. грн, в отчетности показывают около 4 тыс. грн. Оценочные потери бюджета – 3 млрд грн в год.

"Укрзолото" – около 230 магазинов. Потери бюджета оцениваются в 1 млрд грн в год.

"Столичная ювелирная фабрика" – 187 магазинов. Потери бюджета – также около 1 млрд грн в год.

Несколько лет назад государство пошло навстречу бизнесу и отменило пробирный сбор, надеясь на выход отрасли из тени. Однако, по словам Гетманцева, ожидаемой детенизации не произошло – компании продолжили использовать старые схемы.

