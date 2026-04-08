'Ему крайне плохо'. Стивен Кинг сделал громкое заявление о Трампе и сравнил его с героем своего романа

78-летний писатель Стивен Кинг публично раскритиковал деятельность президента США Дональда Трампа на фоне его угроз "уничтожить всю иранскую цивилизацию". Автор многочисленных бестселлеров заявил, что американскому лидеру сейчас "очень плохо" и он не способен выполнять свои обязанности, кроме того, сравнил его с персонажем своего популярного романа "Мертвая зона".

По словам "короля ужасов", он предсказал появление политика, подобного Трампу, еще в 1979-м, а сейчас искренне надеется, что в течение ближайшего года в США будет сменена власть. Соответствующее заявление он сделал на личной странице в социальной сети X.

"Я предсказал появление кого-то вроде Трампа много лет назад в романе "Мертвая зона". Поэтому сейчас я скажу вот что: в ближайшие 12–16 месяцев мы узнаем, действительно ли работают оба механизма для устранения человека, который не способен выполнять свои обязанности. Это импичмент и 25-я поправка. Ему крайне плохо", – написал "король ужасов".

Заметим, что сюжет романа "Мертвая зона" развивается вокруг молодого учителя по имени Джони, у которого после травм головы появляется дар ясновидения. Благодаря этой способности главный герой помог избежать нескольких катастроф, а однажды обнаружил человека, который несет угрозу для всего мира. Мужчина пожал руку политику Грегу Стилсону на встрече с избирателями и понял, что именно он станет следующим президентом и начнет третью мировую войну.

Тогда Джонни твердо решил, что должен убить этого государственного деятеля, чтобы не допустить кровопролития. И все же судьба не позволила главному герою стать преступником – он спас мир ценой собственной жизни, а не политика.

Заявления Стивена Кинга об импичменте Дональда Трампа не безосновательны. После того, как 7 апреля глава Белого дома пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, законодатели-демократы начали откровенно обсуждать досрочное отстранение действующего президента США от должности. Более того, они даже вспомнили о возможности применения 25-й поправки к конституции.

Она позволяет вице-президенту и большинству Кабинета министров временно уволить президента, который "не в состоянии выполнять полномочия и обязанности своей должности" по разным причинам, в частности из-за недееспособности. Такое решение должны принять не менее двух третей голосов каждой палаты Конгресса.

