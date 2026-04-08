Россия днем (7 апреля – Ред.) ударила двумя шахедами по исторической усадьбе рода Донец-Захаржевских в Великом Бурлуке (Харьковская область, 21 км от границы, порядка 17 от ЛБС). Деревянное здание, горение на площади 2000 кв м, без шансов спасти, несмотря на самоотверженность пожарных (которые боролись с огнём, ожидая повторного прилета в любой момент).

Специалисты говорят, что деревянных строений подобного масштаба и предназначения в регионе больше нет (осталось несколько деревянных церквей).

По одной из версий, именно в этой усадьбе были найдены ставшие легендарными "дощечки" "Велесовой книги".

В этой же локации (в предыдущей версии усадьбы, перестроенной к 1835 г.) Григорий Сковорода написал диалог "Брань архистратига Михаила с Сатаною о сем: легко быть благим".

Усадьба нуждалась в реставрации. Россияне точно знали (на такой дистанции они всё просматривают), что там нет ничего военного от слова совсем. Просто совершили очередное военное преступление.

Именно на этом направлении наши войска на днях восстановили контроль над участком территории (район Амбарного), проведя зачистку оккупантов. Сородичи этих оккупантов решили "победить" объект культурного наследия.

За сутки от российских обстрелов в Харькове пострадали 6 человек, не считая области, где россияне нанесли удары по 10 населенным пунктам. Россия атакует Харьков практически непрерывно уже неделю. Также Россия превращает в руины город Золочев (17 км от границы), ежедневно разрушая обычные жилые дома.

Сегодня же были удары по гражданским административным зданиям в Прилуках и Новгороде-Северском на Черниговщине.

Сегодня же трагедия в Никополе и районе – россияне ДВАЖДЫ били по маршруткам. Утром погибли 4 человека, 16 раненых, второй удар – 6 раненых. Три дня назад Россия ударила по рынку в Никополе: 5 погибших и 27 раненых.

Гражданские маршрутки и рынок в белый день ни с чем перепутать нельзя, это умышленные атаки по мирным людям.

Сегодня же Россия ударила по Херсону: 4 погибших, 6 раненых, в т.ч. – подросток в тяжёлом состоянии. Вчера в Херсоне россияне убили женщину, 3 человека ранены. Обстрелы жилых кварталов.

В ночь на 6 апреля - трагедия в Одессе. Россия убила трёх человек (в т.ч. – 2 летнюю девочку), 15 пострадавших.

Были еще удары по людям в Запорожской области. И даже этот список не полный.

Динамику на фронте все видят – российские войска несут большие потери и явно отстают от плана.

В Москве российская власть в припадке показной духовности изымает из Третьяковской галереи ценнейшие иконы – Богоматерь Вышгородскую (Владимирскую, 12 век) и Богоматерь Донскую (14 век).

Военный преступник Михаил Пиотровский в свежем интервью "Коммерсанту" говорит: "…сейчас в обществе ритуальное значение важнее, чем художественное. Большая часть общества стоит в очереди, чтобы прикоснуться к Поясу Богородицы. Такова наша реальность…".

И вот эти до ужаса высокодуховные христиане на страстной неделе серийно убивают мирных людей (преимущественно – таких же христиан восточного обряда), в т.ч. – детей.

Даже интересно. Откровенное быдло не берем, с ним все ясно. Но когда огонь остановится (любые войны заканчиваются или приостанавливаются), как высокоинтеллектуальная и многопафосная часть дорогих россиян будет объяснять себе все это? Как будет оправдываться перед собой же?

Не Путин стреляет по маршруткам в Никополе.

Бес попутал?