Ударят заморозки: синоптики рассказали, где в четверг в Украине будет холоднее всего. Карта

В четверг в Украине ожидается существенное похолодание с заморозками в отдельных регионах. Самые низкие температуры прогнозируют в восточных областях, где ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

Видео дня

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в течение нескольких дней. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, в северных областях ночью будет облачно с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит +5...+3°C. Днем ожидается +6...+8°C, местами небольшой дождь. Ветер – северный, 5–10 м/с.

На юге также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможны дождь и мокрый снег, температура +5...+3°C. Днем потеплеет до +8...+10°C, местами пройдут небольшие дожди. Ветер – северный, 5–10 м/с.

В западных регионах ночью ожидается мокрый снег с дождем, температура +5...+3°C. Днем будет прохладнее – +5...+7°C, местами небольшие осадки. Ветер – северный, 5–10 м/с.

Холоднее всего будет на востоке страны. Ночью здесь прогнозируют +1...-1°C без существенных осадков, что создает условия для заморозков. Днем температура поднимется до +10...+12°C, возможен небольшой дождь. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, 5–10 м/с.

В Киеве ночью ожидается +3...+1°C, мокрый снег с дождем. Днем температура составит +5...+7°C, возможен небольшой дождь. Ветер – северный, 5–10 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают, что ночью 9, 10 и 11 апреля в Украине на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°C (І уровень опасности, желтый). В частности, в ночь на 9 апреля они прогнозируются в восточных, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

В ночь на 10 и 11 апреля заморозки усилятся – температура в воздухе может снижаться до 0...-3°C, что соответствует II уровню опасности (оранжевый).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!