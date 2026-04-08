Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает продление действия военного сбора в размере 5% в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения.

Видео дня

На первый взгляд, это выглядит как логичный шаг: государство будет нуждаться в значительных ресурсах для восстановления экономики и финансирования оборонного сектора.

Однако фактически речь идет не просто о временной мере, а о закреплении дополнительной налоговой нагрузки на годы вперед.

Что фактически меняется

До этого момента военный сбор воспринимался как временный инструмент, привязанный к периоду военного положения.

Новое решение меняет саму логику: военный сбор больше не является исключительно "военным" налогом, он фактически становится долгосрочным элементом налоговой нагрузки.

Фактически происходит изменение природы этого платежа: он превращается из антикризисного инструмента в стабильный источник наполнения бюджета.

Что это означает для бизнеса

Для работодателей это означает одно:

фактическая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда не уменьшится даже после завершения войны

Сегодня структура выглядит так:

18% – НДФЛ;

5% – военный сбор;

22% – ЕСВ.

Таким образом, даже после отмены военного положения эти показатели не изменятся как минимум еще три года.

Это означает, что ожидаемое после войны снижение налоговой нагрузки на труд фактически откладывается на неопределенный срок.

Почему это важно

Рынок уже закладывает в свои модели ожидания "налогового облегчения" после войны.

Продление военного сбора означает:

отсутствие быстрого снижения налогового давления;

сохранение высокой стоимости официальной зарплаты;

стимулирование поиска альтернативных моделей оплаты труда.

Фактически государство сигнализирует бизнесу: период налогового послабления после войны может не наступить так быстро, как ожидалось.

Действительно ли это временно

Формально – да, закон устанавливает срок в три года. Но практика украинского налогового законодательства показывает другое:

временные налоги часто становятся постоянными.

Военный сбор уже существует значительно дольше, чем планировалось изначально, и новое продление лишь усиливает эту тенденцию.

С учетом предыдущего опыта, трехлетний срок выглядит скорее как формальное ограничение, чем как реальная гарантия прекращения этого платежа.

Основной риск

Ключевой риск — это не сам размер сбора, а его постепенная"нормализация".

Проблема заключается в том, что временные налоги в украинской практике часто превращаются в постоянные, а их отмена откладывается на неопределенный срок.

Когда временный платеж существует годами, бизнес перестает воспринимать его как исключение, а государство – как инструмент, от которого нужно отказываться.

Что это означает стратегически

Фактически бизнес сталкивается с новой реальностью: налоговая нагрузка на фонд оплаты труда закрепляется как долгосрочная, без четких сигналов по ее снижению.

Это создает дополнительные стимулы для тенизации доходов или поиска альтернативных моделей выплат, что противоречит задекларированным целям детенизации экономики.

Что стоит учесть уже сейчас

Бизнесу уже сейчас стоит:

пересмотреть долгосрочные финансовые модели;

оценить структуру фонда оплаты труда;

учесть стабильно высокий уровень налоговой нагрузки;

планировать расходы без ожидания быстрого налогового "облегчения".

Вывод

Продление военного сбора после завершения военного положения – это сигнал об изменении подхода к налоговой политике.

С одной стороны — это понятная необходимость в период послевоенного восстановления. С другой – это еще один шаг к закреплению высокой налоговой нагрузки как новой нормы.

И ключевой вопрос уже не в том, сколько продлится этот трехлетний период, а в том, существует ли реальный план возврата к более низкой налоговой нагрузке после его завершения.