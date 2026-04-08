'Мы можем все видеть': Хегсет назвал условие, при котором не исключены новые удары по Ирану

Соединенные Штаты Америки и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня с целью начать переговорный процесс. По заявлениям политических и военных экспертов, существует риск, что Иран использует время прекращения огня для перевооружения, перегруппировки и передислокации собственных систем вооружения и противовоздушной обороны. Однако в Пентагоне отрицают существование такого риска.

По словам главы американского военного ведомства Пита Хегсета, "США будет следить за ситуацией" за ситуацией в Иране. А Центральное командование "имеет ряд вариантов реагирования" на любые действия иранского режима.

"Чем больше Иран будет двигаться, чем больше Иран будет перемещать силы, чем больше он будет размещать силы, тем более легкими целями они будут для нас. Помните, мы можем смотреть, мы можем все видеть. Поэтому если они примут неправильное решение, если они попытаются изменить позиции, они просто создадут для нас подходящие цели для удара", – отметил глава Пентагона.

По словам Хегсета, после заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня, США и Иран теперь "имеют шанс на настоящий мир и настоящее соглашение". Но американские военные будут пристально следить за всем процессом.

"Сейчас военное министерство выполнило свою часть работы. Однако именно мы стоим на заднем плане, чтобы обеспечить соблюдение Ираном всех разумных условий соглашения", – объяснил Хегсет.

Он привел в пример весь ход военной операции США против Ирана.

"С начала действий – ноль американских потерь. Иранцы унижены и деморализованы. То есть, именно мы контролируем их судьбу, а не наоборот. Именно поэтому они сели за стол переговоров", – сказал глава Пентагона.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что пригласил делегатов из Ирана и США для встречи в Исламабаде в пятницу для проведения первых официальных мирных переговоров. По его словам, участие подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Пит Хегсет часто делает деинформирующие заявления о войне на Ближнем Востоке. Они вводят в заблуждение как общественность, так и президента США Дональда Трампа. Причем именно из-за заявлений Хегсета в Белом доме усилилось беспокойство, когда тот докладывал о господстве в воздухе, которого якобы достигли ВВС США и Израиля.

