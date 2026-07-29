США и ЕС договорились синхронизировать давление на Китай и Россию: глобальные риски в сфере безопасности заставляют спешить

В среду, 13 июля 2026 года, министры иностранных дел Европейского Союза одобрили стратегический документ The Threats and Challenges We Face. В документе описываются основные вызовы для Европы, и в будущем он должен стать основой Стратегии безопасности ЕС.

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В нём также описывается роль Китая как государства, которое вместе с РФ перестраивает систему глобальной безопасности и мировую торговлю в своих интересах. Об этом говорится в аналитическом отчёте Solid Info.

Что известно

В то время как ЕС фиксировал роль Пекина в продолжении войны с Украиной, в Сенат США был внесен законопроект Грэма-Блюменталя о вторичных санкциях и пошлинах до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в частности Китая и Индии.

Синхронность этих шагов обусловлена изменениемотношения Европы и США к Москве и Пекину. Вашингтон и Брюссель признали, что общей целью обоих режимов является демонтаж устоявшейся демократии. Белый дом притормозил курс на переговорные уступки Москве, операции ВСУ подтвердили эффективность ударов по источникам российских доходов в качестве давления на Пекин, которому Россия нужна как эффективная ресурсная база на случай мировой войны, а в Европе перестали рассматривать экономическое взаимодействие с Пекином и квалифицировали закрепление китайского капитала на континенте как угрозу безопасности.

Война в Украине перешла в формат тотальной войны, в котором военной целью признается любая точка генерации доходности. Москва обладает существенным преимуществом в размере мобилизационного резерва и ракетного арсенала, объемах внутреннего производства идоходах от продажи нефти и газа. Украина рискует потерять логистические точки, от которых зависит способность вести военные действия в зонах столкновений.

Нехватка времени сделала июльскую синхронизацию вынужденным шагом для Вашингтона и Брюсселя. ЕС ввел двадцать первый пакет санкций против РФ, установил ограничения для теневого флота и разработал механизмы работы с замороженными активами, продолжая относиться к Пекину одновременно как к партнеру и конкуренту.

В США же неоднократно ужесточали тарифные ограничения против Китая и ввели меры контроля экспорта полупроводников в Китай. С начала президентского срока Дональда Трампа было предпринято несколько попыток формирования альтернативной модели взаимодействия с РФ, цель которой заключалась в замедлении интеграции Москвы в автократическую ось и переориентации части российских внешнеполитических и экономических приоритетов на активизацию диалога с демократическими странами.

Асимметрия давления со стороны США и ЕС на различные составляющие ядра авторитарной оси оставляла России и Китаю возможности для экономического и политического взаимодействия с тем центром демократического блока, который воспринимал Москву и Пекин соответственно как потенциальных партнеров, что не находило понимания у союзников по коалиции.

После проведения саммита НАТО в Анкаре США переходят кдавлению на покупателей российского сырья, применяя против Москвы вторичные санкции и вводя запрет на новые инвестиции в российскую экономику со стороны американского бизнеса.

С недавнего времениевропейские политические элиты рассматривают укрепление экономического присутствия КНР на континенте как угрозу безопасности и готовят против китайского капитала асимметричные меры, предусматривающие ограничения и штрафы за их нарушение, более жесткую таможенную политику в отношении китайских ритейлеров, антисубсидийные расследования и перестройку существующих цепочек поставок. Синхронизация европейского регуляторного давления на КНР и имущественных, транзакционных, инвестиционных и визовых ограничений в отношении России со стороны США превращается вединую геополитическую стратегию Запада.

Политические угрозы и торговый дефицит побуждают европейские политические элиты сокращать экономическое сотрудничество с КНР

С 1990-х годов европейские корпорации переносили производство в КНР ради снижения затрат, недооценивая промышленный шпионаж, государственные субсидии и обратный инжиниринг. Китайские компании использовали полученные технологии и государственную поддержку, чтобы догнать европейских партнеров и вытеснить их даже с традиционных рынков

"Отличительной чертой китайской экономической модели стал подход ко всем имеющимся государственным ресурсам как к единому массиву возможностей, которым Пекин свободно маневрирует, нейтрализуя конкурентные европейские промышленные отрасли для прокладывания пути собственным производителям", – говорится в тексте заключения.

Полномасштабное вторжение РФ в Украинупривлекло внимание европейских столиц к Москве и отодвинуло на второй план пересмотр отношений с Пекином. Четыре года в ЕС воспринимали эти отношения преимущественно как торговые, что дало китайскому капиталу время закрепиться в стратегических отраслях европейской экономики.

Наиболее глубоко китайский капитал укрепился в автомобильной промышленности, которую европейские правительства десятилетиями рассматривали как опору технологического лидерства континента. Китайский капитал вошел непосредственно в структуру собственности ведущих европейских автопроизводителей. Beijing Automotive Group и Tenaciou3 Prospect Investment владеют почти 20% Mercedes-Benz, а Geely контролирует Volvo Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company, половину Smart, 51% Lotus, около 17% Aston Martin и 8,2% AB Volvo.

Автомобильные активы являются частью более широкой волны поглощений в европейском машиностроении и химической промышленности. ChemChina за 43 млрд долл. поглотила швейцарского агрохимического гиганта Syngenta, что стало крупнейшей зарубежной сделкой в истории китайского бизнеса, и за 925 млн евро выкупила мюнхенского производителя оборудования для переработки пластмасс KraussMaffei, Sany приобрела производителя бетононасосов Putzmeister, а Weichai Power вошла в капитал KION, второго в мире производителя складской техники, и стала его основным акционером.

"Показательным стало поглощение KUKA компанией Midea за 4,5 млрд евро. После полного выкупа в 2022 году производство было локализовано в Фошане, а технологии использованы для автоматизации китайских заводов. В настоящее время Китай устанавливает 54% промышленных роботов в мире, располагает парком более 2 млн машин и плотностью 470 роботов на 10 тысяч работников. Доля китайских производителей на внутреннем рынке выросла до 47%, а импорт китайской робототехники в Европу за год – на 171%", – говорится в отчете.

Конечной целью этой политики стала планомерная перестройка нынешней экономической и производственной структуры европейских государств в модель, при которой сотрудничество западного бизнеса с Китаем должно было превратиться в критически необходимое для Европы средство обеспечения стабильности цепочек поставок, инвестиций и технологического развития. В то же время правительство КНР поддерживало Москву, поставляя компоненты двойного назначения для российского ВПК.

"В июне 2022 года Китай стал крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива, а с 2023 года Россия является главным поставщиком сырой нефти в КНР. В сентябре 2025 года Китай закупил 47% российской сырой нефти, а также обеспечил 42% экспортных доходов России от пяти крупнейших импортеров ископаемого топлива", – говорится в тексте.

Пересмотр взаимодействия ЕС с Пекином ускорили американские тарифы 2025 года, которые переориентировали избыток китайской продукции на Европу. Год назад импорт ЕС из КНР вырос до 559,4 млрд евро, причем 97,3% составляла промышленная продукция. Temu и Shein дополнительно увеличили поток дешевых посылок. Торговый дефицит превысил 1 млрд евро в сутки и приблизился к 400 млрд евро в год, из-за чего Брюссель систематизировал меры по защите внутреннего рынка.

Корректировка торговой политики имеет также внутриполитическую составляющую. Темп этой корректировки задает избирательный цикл 2027–2029 годов – переизбрание итальянского, немецкого, испанского и британского парламентов, а также президентская кампания во Франции. Деиндустриализация и сокращение рабочих мест под давлением китайского импорта превращаются в электоральную поддержку сил, которые борются с умеренными правительствами за власть.

Апелляционный суд сократил Марин Ле Пен срок лишения права баллотироваться, после чего она подтвердила участие в президентской кампании. Reform UK добилась рекордного результата на майских местных выборах в Великобритании, а "Альтернатива для Германии" лидирует во всех опросах с апреля 2026 года.

Брюссель рассматривает усиление крайне правых и левых сил как угрозу единству блока. Несмотря на идеологические различия, они выступают против конфронтации с Пекином и критикуют торговый курс ЕС в отношении США. В то же время последовательные шаги в пользу активизации сотрудничества с КНР предпринимают также более умеренные политические силы. После поражения Виктора Орбана главным противником протекционистских мер стал премьер-министр Испании Педро Санчес. В апреле 2026 года Мадрид подписал в Пекине 19 соглашений в сфере промышленности, энергетики и транспорта. В 2024–2025 годах китайские инвестиции в Испанию выросли до 9,7 млрд евро, в частности благодаря заводу по производству аккумуляторов CATL в Сарагосе стоимостью 4,1 млрд евро.

Пекин формирует сеть лояльных правительств в странах-кандидатах на вступление в ЕС

Продвижение Китаем своих торгово-экономических интересов в ЕС дополняется расширением влияния КНР в балканских государствах, пять из которых имеют статус кандидата на вступление в ЕС. В течение 2025–2026 годов наиболее активно наращивал экономическое взаимодействие с Китаем Белград, и демонстрацией этого стал визит президента Сербии Александара Вучича в Пекин в мае 2026 года.

По итогам встречи с Си Цзиньпином и руководителями технологических и промышленных корпораций КНР китайский капитал согласился вложить около 953 млн евро в производство автокомпонентов, искусственный интеллект и робототехнику.

Условием китайских прямых иностранных инвестиций и займов на инфраструктурные проекты, общий объем которых в течение 2016–2026 гг. составляет около 16 млрд евро, стало превращение Сербии в региональный центр производственных и технологических цепочек поставок для китайского бизнеса в Европе.

В Черногории влияние Китая опирается на долги по автомагистрали Бар—Боляре стоимостью более 900 млн евро, а также на суда и энергетические объекты. Вступление Сербии и Черногории в ЕС без ослабления этой зависимости создаст для Пекина каналы влияния на решения, требующие единодушия, и дополнительные возможности для провоцирования внутренних кризисов блока.

Промышленный кризис в Германии стимулирует Евросоюз переходить к защите собственного рынка

Несмотря на стремление ряда европейских правительств сохранить и углубить экономические отношения с Китаем, нежелание Пекина корректировать торговый дисбаланс и сохранение за Китаем роли поставщика для российского ВПК склонили европейские столицы к синхронизации с США инструментов противодействия автократиям.

Главным сторонником кампании по преодолению зависимости европейской экономики от китайского капитала стала Германия, торговый дефицит которой в отношениях с КНР превысил 90 млрд евро из-за сокращения немецкого экспорта в Китай почти на 10%.

Укрепление позиций китайских товаров на немецком рынке привело к сокращению немецкого промышленного производства, которое продолжается с 2022 года. В течение 2019–2026 годов в промышленном секторе Германии было сокращено около 341 500 рабочих мест, а более 127 тысяч работников промышленности потеряли работу к концу первого квартала 2026 года.

"Потеря 6 % рабочих мест в секторе, усугубленная недостаточной загрузкой промышленных отраслей, стала одной из причин сокращения немецкого ВВП в 2023–2024 годах и его стагнации в 2025 году. Следствием кризиса немецкой автомобильной промышленности стало сокращение операционной прибыли концерна Volkswagen на 53,5% и падение рентабельности этой группы до 2,8%. В сочетании с сокращением продаж в Китае на 31% в первом полугодии 2026 года это побудило Volkswagen рассмотреть возможность закрытия четырёх немецких заводов и сокращения до ста тысяч рабочих мест", – говорится в тексте.

Volkswagen совместно с Xpeng уже разрабатывает две модели среднего сегмента, а Audi с августа 2025 года выпускает модель E5 на платформе государственной компании SAIC. Производитель, десятилетиями возглавлявший китайский авторынок, перешел в статус лицензиата китайских технологий.

Кризис распространяется на весь европейский автопром, который генерирует более 7% ВВП ЕС и обеспечивает 13,8 млн рабочих мест. Из-за ценового давления со стороны Китая загрузка части заводов опустилась ниже рентабельного уровня, Bosch сокращает 13 тысяч сотрудников, а доля китайских брендов в ЕС выросла до 5,1%. С 2001 года доля КНР в мировом промышленном производстве выросла с 6% до более 30%, тогда как доля ЕС сократилась с 30% до 17%.

Восприятие Китая как одного из ключевых вызовов в сфере безопасности для Европы формировалось на протяжении всего периода работы Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. В течение первой половины 2020-х годов Брюссель систематически лоббировал политику диверсификации цепочек поставок, добиваясь заключения соглашений о свободной торговле с Индией, Австралией, Таиландом, Индонезией и МЕРКОСУР, а также работая над разработкой оборонных пактов с Японией и Южной Кореей.

Во время второго срока полномочий Комиссия дополнила свой курс реиндустриализацией ЕС, что повторяет американскую политику возвращения производства на собственную территорию.

Санкции ЕС против Москвы сужают ресурсную базу Пекина

Россия и Китай интегрированы в общее экономическое, ресурсное и военно-промышленное пространство – китайская промышленность работает на российском сырье, а российское военное производство зависит от китайских компонентов. Ограничивая доходы и финансовые операции РФ, ЕС и США одновременно сужают ресурсную базу Пекина и оказывают на него давление через российское звено.

23 июля 2026 года Совет ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ – крупнейший за четыре года по количеству фигурантов, включающий 218 позиций в списках, среди которых 48 физических лиц и 170 организаций. Ограничения одновременно сужают четыре канала финансирования войны: нефтеэкспорт, банковские расчёты, вывод выручки в криптовалюте и теневой флот.

Ценой единодушия стали точечные уступки Греции, а также сохранение импорта российской рыбы для Германии, Франции и Португалии. Каждая такая уступка превращает право вето из инструмента защиты национальных интересов в рычаг отраслевого лоббирования.

Несмотря на рост цен на эталонные сорта нефти из-за боевых действий на Ближнем Востоке и нарушений навигации в Ормузском проливе , Евросоюз заморозил ценовой потолок для российской нефти на уровне 44,1 долл. за баррель до 15 июля 2027 года. Пакет приостановил автоматический пересмотр потолка, который при текущих котировках поднял бы его как минимум до 65 долл. за баррель и обеспечил бы российскому бюджету дополнительные миллиардные поступления.

В отношении теневого флота ЕС добавил в санкционный список ещё 41 судно, застрахованное и сертифицированное за пределами ЕС, а под ограничения впервые попадают компании, обслуживающие эти суда бункеровкой и наймом экипажей.

Санкционный список отныне может охватывать нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, которые закупают и перерабатывают российскую нефть, — под ограничения уже попали пять трейдеров российской нефти. Государства-члены впервые получили правовые основания для конфискации и продажи грузов с задержанных судов-нарушителей.

В финансовом плане ЕС запретил транзакции еще с 32 российскими банками и распространил ограничения на банки третьих стран — среди них киргизский банк, связанный с российской Системой передачи финансовых сообщений, которую Москва развивает в качестве альтернативы SWIFT.

Криптовалютный блок ограничивает операции с 14 платформами в Грузии, Панаме, ОАЭ, Кыргызстане и Беларуси, задействованными в расчетах за российскую нефть, и впервые разрешает полный запрет криптосервисов целой третьей страны, если её платформы обслуживают обход европейских санкций.

Брюссель расширяет меры контроля и торговые ограничения против инструментов влияния Пекина

Новые меры сдерживания России всё чаще упираются в исчерпание ограничений, не связанных с ощутимыми потерями для государств-членов. В то же время подход европейского руководства к будущей Стратегии безопасности ЕС и определению деструктивной роли Китая в ней становится более решительным.

"Пакет нормативных актов, связанный со Стратегией, превращает политическую квалификацию китайской экспансии как угрозы безопасности в юридическое обязательство. Доктринальный документ лишает национальные правительства возможности развивать торгово-экономическое сотрудничество с КНР вне рамок общеевропейской позиции", – говорится в тексте.

В течение 2025–2026 годов ЕС расширил запрет на использование европейских средств для закупки китайских инверторов, систем видеонаблюдения и коммуникационного оборудования для критической инфраструктуры.

Неготовность Пекина ограничить политику увеличения зависимости европейских промышленных отраслей от китайского капитала приведет к тому, что Брюссель будет рассматривать возможность активации Инструмента противодействия экономическому принуждению в отношении КНР, который был принят в 2023 году и который ЕС до сих пор ни разу не применял. Он способен охватить ограничения на двустороннюю торговлю и прямые иностранные инвестиции, усиление экспортного контроля и внедрение мер, влияющих на финансовые рынки.

"Поэтапное и комплексное давление поставит Пекин перед необходимостью одновременно реагировать на несколько параллельных вызовов, что лишит китайское руководство возможности для симметричного ответа и позволит использовать зависимость китайской экспортной модели от рынка ЕС против самого Китая. Этот курс приближает европейские протекционистские инициативы к реализуемой администрацией Трампа политике экономического сдерживания КНР и демонстрирует переход к системному ограничению инструментов, с помощью которых Пекин укреплял свои позиции в экономической структуре стран ЕС", – говорится в тексте документа.

Риторика Белого дома во время саммита НАТО в Анкаре и сенатский законопроект о пошлинах против крупнейших покупателей российских энергоносителей продемонстрировали готовность Белого дома учитывать европейскиепотребности в области безопасностипутем усиления давления на Россию. В то же время Европа сигнализирует о своём стремлении комплексно ужесточать регуляторные ограничения в отношении Китая и таким образом впервые перехватить инициативу в торгово-экономическом противостоянии с Пекином.

Синхронное сокращение Вашингтоном и Брюсселем ресурсного обеспечения войны РФ против Украины и ослабление экономики РФ в результате украинских ударов на большие расстояния потребует от Пекина выбрать один из двух вариантов дальнейших действий:

Пекин будет вынужден вступить в войну на стороне России, открыто поставляя вооружение и увеличивая численность военных подразделений контингента из КНДР;

открыто поставляя вооружение и увеличивая численность военных подразделений Пекин будет подталкивать Москву как минимум к замораживанию активной фазы боевых действий.

Каждый из этих сценариев чреват для Китая негативными последствиями, поскольку прямое участие Пекина в конфликте разрушает китайский сценарий развертывания глобального конфликта, согласно которому полномасштабное столкновение должно было начаться только после завершения ресурсной и структурной подготовки Пекина.

"В противном случае прекращение Москвой боевых действий создает риск отстранения от власти команды Путина в результате экономического коллапса и конфликта среди российских элит. От способности Вашингтона и Брюсселя действовать синхронно зависит, по какой из этих траекторий будет развиваться глобальный конфликт, – эта зависимость заставляет Запад спешить", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией, а приоритетом стали "противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой".

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