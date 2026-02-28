'Спланированная акция против суверенного государства': в Кремле пожаловались на 'неконтролируемую эскалацию' из-за операции США и Израиля против Ирана

Страна-террорист Россия заявила, что военная операция США и Израиля против Ирана"была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства". В Москве выдали, что удары по правительственным объектам в Тегеране являются "агрессией" и цинично заявили о "нарушение основополагающих принципов и норм международного права".

Также в РФ считают, что Соединенные Штаты якобы имитировали готовность к переговорному процессу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В Кремле встали на защиту иранского режима

Согласно официальному заявлению страны-агрессора, в Кремле узрели в действиях Израиля и США "спланированный и неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного государства". Также в РФ считают, что атаки осуществляются под прикрытием переговорного процесса, призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Ирана.

В российском МИД выдали, что международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку "действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

"Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто – разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них", – пожаловались в Москве.

Ядерный шантаж

Под предлогом эскалации на Ближнем Востоке россияне снова решили прибегнуть к ядерному шантажу. В Москве заявили, что Израиль и США игнорируют "тяжелые последствия этих необдуманных шагов для глобального режима нераспространения, краеугольным камнем которого является ДНЯО".

"Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения. Они не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз", – говорится в заявлении российских оккупантов.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена ​​воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

