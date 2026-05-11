'Совершенно неприемлемо. Спасибо за внимание': Трамп резко ответил на переданное Ираном предложение мирного соглашения

Вашингтон получил иранский вариант плана завершения войны. Предложение Тегерана "абсолютно неприемлемо".

Об этом 10 мая заявил президент США Дональд Трамп. В собственной социальной сети Truth Social он отреагировал на предложение, которое Исламская Республика передала через пакистанских посредников в ответ на мирный план Соединенных Штатов.

Комментарий главы Белого дома свидетельствует о том, что американская сторона не поддержит эту инициативу.

"Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне он не нравится – абсолютно неприемлемо! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", – написал Трамп.

Что предшествовало

Власти государства-посредника Пакистана ранее подтвердили, что получили от Исламской Республики иранский ответ на мирное предложение США. Документ 10 мая был отправлен Вашингтону.

Официальные лица не раскрывали, что конкретно предложили иранцы. Медиа утверждают, что инициатива предусматривает заключение временного меморандума о взаимопонимании, направленного исключительно на прекращение боевых действий в регионе и урегулирование судоходства в Ормузском проливе. Наиболее спорные вопросы, в частности по ядерной программе Ирана, предлагается решить позже.

В The Wall Street Journal заявили, что главным камнем преткновения на переговорах остается ядерная программа Тегерана. США предлагают фактически заморозить ее на 20 лет: отказаться от создания ЯО, демонтировать часть объектов и прекратить обогащение урана.

