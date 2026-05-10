'Это чистая формальность': Шарп объяснил, почему война в Иране далека от завершения

Объявление Вашингтона о завершении операции "Эпическая ярость" против Ирана было чистой формальностью. Если переговоры не принесут результатов, Соединенные Штаты либо продолжат блокаду Исламской Республики, либо нанесут по стране новые удары.

Такое развитие событий считает наиболее вероятным Давид Шарп, израильский военный обозреватель. В интервью OBOZ.UA он заявил, что война на Ближнем Востоке "и близко не закончилась".

Администрация Трампа "закончила" военную операцию из-за необходимости разрешения Конгресса

Шарп отметил, что интенсивных боевых действий сейчас нет, но они могут возобновиться – "с очень высокой вероятностью именно по решению президента Дональда Трампа".

Войска США интенсивно готовятся к такому сценарию, перебрасывают в регион значительные дополнительные силы. "Продлено пребывание американских солдат в гостиницах и сделано многое другое. Фактическая подготовка продолжается, и попутно продолжаются переговоры", – заявил эксперт.

Трамп и его представители говорили о том, что война – а именно операция "Эпическая ярость" – якобы завершена.

"Но в данном случае это чистая формальность, касающаяся 60 дней. Как известно, по американским законам после 60 дней операции Конгресс должен дать дополнительное разрешение. Соответственно, прекращение огня наступило до истечения 60 дней, и американское руководство, желая обойти этот момент, заявило об окончании той операции. Если начнут новую, то будет новый отчет за 60 дней. Поэтому, когда мы говорим о том, что война "закончилась", прежде всего стоит видеть именно этот формальный момент", – объяснил Шарп.

Сейчас в целом выносится очень много "белого шума" как со стороны Трампа, так и со стороны иранцев. Переговоры, хотя и не личные, в определенных форматах продолжаются. "Есть масса сообщений о том, что те передали предложение, те частично согласились, те не согласились и так далее. Соответственно, переговоры продолжаются, но продолжается и блокада", – отметил израильский военный обозреватель.

"Американцы блокируют иранские порты в Ормузском проливе, и это очень существенный шаг, который стимулирует Иран, ведь он несет тяжелые экономические потери, сотни миллионов долларов в день. А Иран препятствует судоходству в Персидском заливе.

Соответственно, все зависит от Трампа. Если его удовлетворит ход переговоров, это одно. А если не удовлетворит, у него будет выбор – и простой, и сложный – достаточно долго продолжать блокаду, демонстрировать, что он готов долго это делать, с тем, чтобы Иран постепенно шел на все большие и большие уступки", – считает Шарп.

Президент Соединенных Штатов вполне может прийти к выводу, "что этого недостаточно и что нужно добавить силы". Возобновление ударов по Ирану – очень реалистичный сценарий.

Правда, нужно еще дождаться визита Трампа в Китай. Ожидается, что поездка состоится 14–15 мая.

"Если не будет прорыва на переговорах, то, возможно, начинать до визита Трампа в Китай не будут, а начнут после него. Это выглядит логично", – сказал эксперт.

"Но это все разрешительные соображения. Ни в коем случае нельзя считать, что все закончилось. Если не будет прорыва на переговорах, – не важно, какой договор будет с точки зрения любого, хороший или плохой, – как минимум продолжится блокада, а как максимум – будет удар", – предполагает он.

