"Сосредоточен на работе": Стармер рассказал, останется ли он на посту премьера Великобритании, несмотря на споры

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует покидать свой пост, несмотря на внутриполитические дискуссии и бюджетные споры. Он подчеркнул, что сосредоточен на выполнении своих обязанностей и служении стране.

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По его словам, разговоры о возможных кадровых изменениях в руководстве лишь создают излишнюю нестабильность. Об этом сообщает ВВС.

Во время общения с журналистами Стармеру задали вопрос, планирует ли он в будущем баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии или допустить изменения в руководстве правительства. В ответ он категорически опроверг возможность своей отставки.

"Я не собираюсь уходить со своего поста премьер-министра", — – заявил Стармер.

Он также добавил, что не считает целесообразным "ввергать страну в хаос, связанный с выборами лидера партии".

Премьер подчеркнул, что в последние недели вокруг правительства звучит много политических аргументов и дискуссий, однако он остается сосредоточенным на работе, ради которой был избран.

"Я сосредоточился на работе, для которой меня избрали, именно на служении этой стране", — с –, — сказал он.

Стармер также подчеркнул, что его подход основан на чувстве долга, а не на политических амбициях.

"Речь идет о чувстве служения и долга. Это не тщеславие. Это не упрямство. Это долг", — – подытожил премьер-министр.

– Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по поводу оборонных расходов. Причина отставки, по словам премьер-министра, — действующий финансовый план, который не обеспечивает армию необходимыми ресурсами в условиях роста угроз со стороны России и обострения международной ситуации в сфере безопасности. В свою очередь, премьер-министр страны Кир Стармер назначил новым министром обороны – Дэна Джарвиса из Министерства внутренних дел.

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